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Депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил против участия певицы Юлии Самойловой в "Евровидении", которое должно пройти в Киеве. Он объяснил свою позицию заботой об исполнительнице, передает РИА Новости.
Кобзон подчеркнул, что он в принципе против участия России в певческом конкурсе, который, по его мнению, является "коммерчески-политическим шоу".
Депутат выразил беспокойство по поводу того, что на "Евровидении" могут "обидеть инвалида", что будет "вопиющим безобразием". "Меня это волнует, я категорически против нашего участия", — заявил Кобзон.
Напомним, что с детства передвигается на инвалидной коляске, у нее первая группа инвалидности.
"Московский комсомолец" также напоминает, что для самого Кобзона въезд на Украину закрыт из-за его активной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным издания, на днях разгорелся скандал вокруг паспорта гражданина Донецкой народной республики, владельцем которого якобы является Кобзон. Однако депутат ГД отрицал наличие данного паспорта, поскольку иначе возникли бы вопросы о законности его присутствия в парламенте: наличие второго гражданства (согласно указу Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР, их обладатели считаются гражданами Украины) вынуждает российских депутатов складывать свои полномочия.
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Кроме этого, издание подчеркивает, что Самойлова участвовала в концерте в Крыму в 2015 году, а за подобные выступления для других исполнителей, например, Макса Коржа и рэпера Guf'а, закрывали въезд на Украину.
Комментарии
Юлия Самойлова написала "В контакте" плохо перевариемое для свидомых: «Те, кто сейчас окопались у власти в Киеве, хотят сдать Украину Евросоюзу, а Украина нужна ЕС для установления враждебной границы с Россией, в частности, для базирования систем ПРО и переброски сухопутных войск».
Пусть тогда сам там споет!
Во-первы, девушку банально НЕ ПУСТЯТ на Украину, ибо она отметилась за участием в концертах в Крыму... Во-вторых, если пустят, то любого нашего на Украине освистают - к бабке не ходи, нечего было убивать бойцов АТО и подбрасывать туда "апалченцев" целыми полками. И тогда Маха Захарова со всеми кобзошами вместе взятыми разверещатся на весь мир о том, что "хохлы - не гуманны, жестоки и вообще редиски" - ущемляют права инвалидов, напрочь лишены эмпатии (сострадания).
Это ли НЕ провокация? Причем примитивная и незамысловатая...
В Крым ни в коем случае нельзя приезжать и петь там песни?