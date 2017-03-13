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Депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил против участия певицы Юлии Самойловой в "Евровидении", которое должно пройти в Киеве. Он объяснил свою позицию заботой об исполнительнице, передает РИА Новости.

Кобзон подчеркнул, что он в принципе против участия России в певческом конкурсе, который, по его мнению, является "коммерчески-политическим шоу".

Депутат выразил беспокойство по поводу того, что на "Евровидении" могут "обидеть инвалида", что будет "вопиющим безобразием". "Меня это волнует, я категорически против нашего участия", — заявил Кобзон.

Напомним, что с детства передвигается на инвалидной коляске, у нее первая группа инвалидности.

"Московский комсомолец" также напоминает, что для самого Кобзона въезд на Украину закрыт из-за его активной поддержки самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данным издания, на днях разгорелся скандал вокруг паспорта гражданина Донецкой народной республики, владельцем которого якобы является Кобзон. Однако депутат ГД отрицал наличие данного паспорта, поскольку иначе возникли бы вопросы о законности его присутствия в парламенте: наличие второго гражданства (согласно указу Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР, их обладатели считаются гражданами Украины) вынуждает российских депутатов складывать свои полномочия.

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Кроме этого, издание подчеркивает, что Самойлова участвовала в концерте в Крыму в 2015 году, а за подобные выступления для других исполнителей, например, Макса Коржа и рэпера Guf'а, закрывали въезд на Украину.