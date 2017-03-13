Алтайский край получит более 500 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта "Городская среда", еще 50 млн пойдет из краевого бюджета. Эта сумма больше, чем планировалось ранее, сообщил секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель краевого парламента Александр Романенко.

Проект, который "Единая Россия" запускает в 2017 году, направлен на благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха горожан.

"Если изначально на реализацию проекта предполагалась сумма порядка 5 млрд рублей, то сегодня, благодаря инициативе фракции "Единая Россия" в Государственной Думе, объем выделяемых средств увеличен до 20 млрд рублей", — сообщил Александр Романенко.

Алтайский край, по его словам, в 2017 году на реализацию получит более 500 млн рублей из федерального бюджета. Сумма регионального софинансирования составит порядка 50 млн рублей.

В этом году в проекте примут участие 11 муниципалитетов Алтайского края: Барнаул, Алейск, Бийск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, ЗАТО Сибирский, Яровое и рабочий поселок Степное Озеро Благовещенского района.

"Средства между муниципалитетами будут распределяться в соответствии с количеством многоквартирных домов. Так, Бийск, к примеру, получит на благоустройство более 130 млн рублей, Рубцовск – порядка 87 миллионов, Заринск – 18 млн рублей, а Славгород – чуть более 17 миллионов. Барнаул в 2017 году получит более 236 млн рублей", — отметил Романенко.

Координатор этого партийного проекта в регионе, заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике Игорь Панарин добавил, что главное условие — вовлечение и соучастие жителей муниципалитетов на всех стадиях реализации проекта: от предложений по объектам до участия в реализации.

"В основном это будет трудовая помощь, к примеру, в озеленении площадки. Но, если участники проекта решат на общедомовом собрании собрать средства и сделать что-либо в дополнение в проекту, никто возражать не будет", — пояснил Игорь Панарин.

Кроме этого проекта партия запустила еще три: "Театры малых городов", "Парки малых городов", "Местный Дом культуры".