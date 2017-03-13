Фото: ptzgovorit.ru

Водолазы в Кемеровской области нашли в воде тело десятилетнего школьника в городе Ленинск-Кузнецкий. Мальчика искали с вечера воскресенья, 12 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по области.

В ведомстве уточнили, что тело ребенка нашли в реке Иня. Видимых признаков насильственной смерти на теле мальчика нет. Следователи по данному факту проводят доследственную проверку.

Ранее агентству в пресс-службу областного управления МВД сообщили, что за помощью в поисках мальчика обратилась его мать. По словам женщины, в воскресенье около 14:00 по московскому времени ребенок ушел на прогулку, но домой так и не пришел. Телефон мальчика оказался выключен. Во время беседы с другом школьника стало известно, что безвестно пропавший мальчик мог провалиться под лед на реке. После этого было решено привлечь к поискам водолазов.

В СУ СКР по региону добавили, что, по предварительным данным, ребенок умер в результате асфиксии при утоплении.