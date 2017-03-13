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Российскую участницу песенного конкурса "Евровидение-2017" Юлию Самойлову могут не пустить на Украину, если она будет участвовать в политических провокациях против Крыма. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщила "Российская газета" со ссылкой на советника главы МВД Украины и депутата Верховной рады Антона Геращенко.

"Если ее будут использовать для провокации, то тогда мы будем против въезда Самойловой на территорию Украины", — приводит издание слова Геращенко, произнесенные в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Советник министра внутренних дел не исключил, что со стороны Украины могут быть предприняты действия по запрету на въезд. Также он выразил надежду, что россиянке "хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях против Украины".

При этом Геращенко полагает, что если Самойлова "не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины", то проблем нет. Он также подчеркнул, что Украина будет рада выступлению представителя российского народа, если она является человеком искусства.

В то же время Life пишет, что у россиянки могут возникнуть проблемы с выступлением на Евровидении, если она выступала в Крыму без согласования с Украиной. "Это является нарушением права на пересечение границы Украины, пересечение государственной границы", — приводит издание слова Геращенко, который также отметил, что по данному факту может быть оформлен административный протокол, "если не минули сроки давности",

Напомним, ранее стало известно, что Россию на "Евровидении-2017" в Киеве представит певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. В песенном конкурсе она будет участвовать с песней Flame is burning.