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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков полагает, что документальный фильм о Владимире Путине, которые вскоре выйдет на американском телеканале CNN, будет иметь критический уклон. При этом он благодарен автору ленты за возможность прояснить позицию Кремля, передает ТАСС.

По мнению Пескова, было бы слишком оптимистично считать, что какое-то СМИ вырвется "за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас, к сожалению, превалирует в Америке в отношении России". Так он отреагировали на вопрос, каким будет документальная лента CNN о Путине под названием "Самый могущественный человек в мире".

Также официальный представитель Кремля отметил, что фильм, скорее всего, "сделан с критическим уклоном и в русле дальнейшей демонизации нашей страны и нашего президента". При этом Песков сообщил, что еще не видел картину и ждет возможности ее посмотреть.

Агентство также добавляет, что Песков, который дал интервью для фильма о Путине, назвал "заслуживающим позитивной оценки" тот факт, что автор дал возможность изложить позицию Кремля по затрагивающимся в картине темам. Он также отметил, автор фильма Фарид Закария хорошо знаком Кремлю, так как ранее уже встречался с Путиным и был модератором на Петербургском международном экономическом форуме.