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Солнечная и достаточно теплая погода прогнозируется синоптиками в Алтайском крае на вторник, 14 марта.

В регионе не ожидается осадков, а на дорогах будет сильная гололедица. В ночные и утренние часы местами туман, изморозь.

Днем в крае 0…-5 градусов, в южных районах +1…+6 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

В Барнауле также без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры в краевой столице составят 0…+2 градуса.

Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

