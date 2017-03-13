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В Новосибирске нашли городскую баню под названием "Абвер" (военная разведка и контрразведка нацистской Германии), слоган которой гласил "Освенцим отдыхает". Об этом сообщает "НГС.Новости" со ссылкой на возмущенных новосибирцев, которые прислали в редакцию скриншоты сайта бани, где и был размещен слоган.

На сайте заведения сказано, что баня находится в тихом и уединенном месте города, а вокруг на 600 метров от заведения нет никого. "Жаркая и быстрая печь, которая держит нужный режим температуры (вместимость парилки шесть человек)", — цитирует издание сообщение на сайте.

Подчеркивается, что владелец бани по имени Вячеслав Боев эмоционально отреагировал на просьбу объяснить, как название заведения связано с польским городом Освенцим и концентрационным лагерем времен Второй мировой войны. "А зачем? Девушка, зачем вам это узнать? Любопытно? Вы знаете, что такое Освенцим? И что там делали? Сжигали людей, да? А у меня баня такая жаркая, что жарче, чем в Освенциме", — заявил собеседник издания.

Согласно сайту, баня "Абвер" работает уже несколько лет. В местном управлении ФАС порталу не смогли оперативно ответить, жаловались ли граждане на слоган.

Подчеркивается, что после публикации информации слоган удалили с сайта бани, а само ее название сменили на "Абвцд".