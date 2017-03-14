Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 260 квадратных метров на участке восемь соток продают в Барнауле за 10 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

В доме подведен газ, центральная канализация. "Два этажа + цоколь. Гараж на две машины + погреб. Построена новая баня на улице. В подвале сауна, зона отдыха. Немецкий котел", — уточняет автор объявления.

В доме имеется пять комнат и два санузла. Собственник подчеркивает, что жилье находится в отличном состоянии.

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Кроме того, рядом с коттеджем имеется необходимая социальная инфраструктура — школа, детский сад, магазины. Рассматривается возможность торга.