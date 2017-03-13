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Линия соприкосновения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией, согласно указу главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко, получила статус госграницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный на сайте министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР указ.

В документе говорится, что переход физлиц через линию соприкосновения разрешается лишь через пункты пограничного контроля с обязательным прохождением регистрации.

Контролирует исполнение указа МГБ ДНР, министерство доходов и сборов, а также республиканское МВД.

В тексте подчеркивается, что, согласно пункту 4 указа, действия, которые связаны с незаконным пересечением линии соприкосновения, организацией незаконного выезда-въезда в ДНР, будут квалифицированы в соответствии с УК республики, а именно ст. 378 "Незаконное пересечение Государственной границы".

Агентство напоминает, что в начале марта Захарченко объявил о "конце украинской юрисдикции" на территории ДНР. Он также объявил, что республика "рубит все связи с Украиной, с которой воюет. "Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — заключил он.

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С конца января текущего года группа экс-участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, блокируют грузовое железнодорожное сообщение с территорией ДНР и ЛНР.