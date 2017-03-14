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Жителей Заринска, как и население других городов и районов Алтайского края, с 1 юля ждет традиционное повышение тарифов на ЖКУ.

Портал Amic.ru продолжает серию публикаций, посвященных вопросу увеличению цен на жилищно-коммунальные услуги. Ранее, напомним, мы рассказывали о запланированном росте цен на коммуналку в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Белокурихе, Камне-на-Оби, Славгороде и Яровом.

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Что касается Заринска, то здесь повышение платы за коммуналку будет выглядеть следующим образом. Тарифы на водоснабжение и водоотведение указаны в рублях за 1 куб. м, тарифы на теплоснабжение указаны в рублях за 1 Гкал.



