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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят ничего провокационного в выборе участницы "Евровидения-2017" от России. Также он отметил, что возможность въезда певицы Юлии Самойловой на Украины должна регулироваться правилами самого конкурса, передает его слова РИА Новости.

Ранее выяснилось, что Первый канал завершил конкурсный отбор российского представителя на "Евровидение-2017". По словам представителей телеканала, выступление певицы с ограниченными возможностями с песней Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление".

В ответ на вопрос о том, не был ли выбор Самойловой "провокацией", поскольку она была в Крыму, и ей могут запретить въезд в Киев, Песков заявил, что в Крыму были почти все россияне. Также он добавил, что "Евровидение" является международным конкурсом, поэтому стране-организатору необходимо следовать правилам, по которым этот конкурс проводится.

Также представитель Кремля подчеркнул, что ничего провокационного в выборе Самойловой нет. "Это выбор российского телеканала, который направляет туда участника", — подчеркнул он.

Также Пескова попросили оценить слова депутата Рады от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко, заявившего ранее, что Украина может не пустить россиянку в Киев, если она будет делать политические заявление, в частности, в поддержку Крыма.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что это "все-таки не вопрос Кремля, и не Кремль направляет конкурсантов на Евровидение".

Песков добавил, что "какие-то гипотетические, такие эвентуальные рассуждения" в данной ситуации неуместны. "А вот если это случится, то что будет?". Все-таки конкурсанты туда петь едут, а не выступать с политическими заявлениями", — добавил он.

Напомним, финал песенного конкурса запланирован на 13 мая. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от РФ выступит во втором полуфинале.