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48-летняя жительница Москвы скончалась в одной из столичных клиник на следующий день после проведения пластической операции. Следователи выясняют обстоятельства ее гибели, пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Отмечается, что женщине провели пластическую операцию в одной из клиник на Ольховской улице 10 марта. Спустя сутки она почувствовала ухудшение здоровья, после чего ее сразу поместили в реанимационное отделение. Несмотря на оказанную ей помощь, жизнь пациентки спасти не удалось, отмечает Иванова.

Предварительно установлено, что причиной смерти стало нарушение работы сердечно-сосудистой системы. По данному факту организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают сотрудников клиники. Назначена судебная медецинская экспертиза для установления точной причины смерти москвички.