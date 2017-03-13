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Показываем ссору влюбленной пары из-за "камеры поцелуев" на спортивном матч

, ИА "Амител"
Парень не отреагировал на предложение девушки поцеловаться, поэтому она поцеловала сидящего рядом незнакомца

Фото: youtube.com

В сети набирает популярность ролик, на котором девушка отомстила своему парню за отказ публично поцеловать ее на баскетбольном матче. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Mirror.

Молодая девушка, которая попала в объектив так называемой "камеры поцелуев", предложила своему молодому человеку поцеловать ее, на что сидящий рядом фанат не отреагировал на ее предложение. Тогда девушка повернулась к незнакомцу с другой стороны и поцеловала мужчину. Зрители на трибуне, которые стали свидетелями данной ситуации, пришли в восторг. Но поступок девушки оскорбил ее молодого человека, который сразу покинул свое место на трибуне.

Пользователи интернета с юмором отреагировали на поведение всех участников произошедшего. Но некоторые посчитали, что все показанное в ролике было подстроена заранее.

Уточняется, что инцидент произошел в минувшую среду, 8 марта, в перерыве баскетбольной игры между командами "Атланта Хокс" и "Бруклин Нетс".

Агентство отмечает, что, согласно американской игре KissCam, камера ищет среди зрителей пары, призывая их публично поцеловаться. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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