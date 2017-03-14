Самые крепкие браки заключают молодые люди, решившие пожениться сразу после окончания вуза. Такие выводы сделали американские ученые Университета Юты в Солт-Лейк-Сити.

На основании многолетних наблюдений психологи вывели закономерность, что те, кто вступил в брак до 23 лет, разводятся часто. А вот молодые люди, решившие пойти в ЗАГС после получения высшего образования (до 26 лет), создают почти на 40% крепких семейных союзов.

При этом наиболее счастливые отношения у пар, которые до брака встречались более двух-трех лет. А вот "скороспелые браки" чаще распадаются.

По мнению исследователей, молодые семьи, возраст супругов в которых младше 23 лет разводятся из-за неподготовленности к браку и неспособности нести ответственность за свои поступки.