Фото: bigpicture.ru
Депутат Верховной Рады Антон Геращенко предложил разрешить российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой въезд на Украину, чтобы затем наказать ее за визит в Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook-аккаунт парламентария.
По словам Геращенко, Россия собирается использовать песенный конкурс для ведения "гибридной войны против Украины". Он также выразил мнение, что кандидатуру на конкурс от РФ выбирали "под жестким контролем Кремля".
Депутат считает, что если Самойлову не пустят в страну, то данный факт будет использован "российской пропагандистской машиной". Он считает, что нужно разрешить ей въезд, чтобы привлечь к ответственности за посещение полуострова.
"Думаю, что и наши западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению", — приводит агентство слова Геращенко.
Агентство также добавляет, что выбор Самоловой в качестве представительницы РФ для участия в "Евровидении-2017" вызвал негативную реакцию на Украине. Глава МИД страны Павел Климкин назвал его "провокационным". При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Кремль не имеет отношения к выбору участника конкурса и заявил, что в кандидатуре Самойловой ничего провокационного нет.
Комментарии
все таки прав кобзон посылать девчонку инвалида это подло,это даже физически опасно
Ничего страшного. Её сам Милонов охранять берется.
«Конечно, надо быть очень острожным в этом Габоне, куда мы её направляем, — заявил Милонов в интервью радиостанции „Говорит Москва“. — Это же надо было додуматься — девушку отправить одну в этот Габон. Но, в конце концов, мы готовы сами поехать с нашими казаками и прикрывать её, чтобы никаких провокаций не было. Если кто-то будет говорить ей что-то некрасивое, мы их бандеровский флаг на их морды бандеровские натянем, подожжём флаг и заставим по „майдану“ бегать, и кричать „Кукареку“».(с)
Чтобы не предприняла Россия, кого бы не послала на этот конкурс или бойкотировала бы реакция будет точно такой же. Их устроит только Макаревич, причем если он споет какую-нибудь гадость про Россию.
АМИКУ Кто такой (ая)САМОЙЛЕНКО?
А на Украине уже и людей, не имеющих возможностей даже встать с инвалидной коляски, боятся? Бедная Украина, откуда там столько придурков народилось-то?
А стоит ли суетиться вокруг этого конкурса? Минкульт Украины заявил, что в бюджете страны нет средств на проведение Евровидения. Успокоиться и просто посмотреть со стороны на это шоу. Действо обещает быть интересным. И совсем не обязательно участие в нем нашей страны.
Бандерлоги в своем репертуаре. Деградация продолжается. Скоро захлебнуться в собственной желчи.