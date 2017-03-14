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Депутат Верховной Рады Антон Геращенко предложил разрешить российской участнице конкурса "Евровидение-2017" Юлии Самойловой въезд на Украину, чтобы затем наказать ее за визит в Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook-аккаунт парламентария.

По словам Геращенко, Россия собирается использовать песенный конкурс для ведения "гибридной войны против Украины". Он также выразил мнение, что кандидатуру на конкурс от РФ выбирали "под жестким контролем Кремля".

Депутат считает, что если Самойлову не пустят в страну, то данный факт будет использован "российской пропагандистской машиной". Он считает, что нужно разрешить ей въезд, чтобы привлечь к ответственности за посещение полуострова.

"Думаю, что и наши западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению", — приводит агентство слова Геращенко.

Агентство также добавляет, что выбор Самоловой в качестве представительницы РФ для участия в "Евровидении-2017" вызвал негативную реакцию на Украине. Глава МИД страны Павел Климкин назвал его "провокационным". При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Кремль не имеет отношения к выбору участника конкурса и заявил, что в кандидатуре Самойловой ничего провокационного нет.