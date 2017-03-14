Фото: zt16.ru

Жителей Барнаула утром вторника, 14 марта, ожидают семибалльные заторы, об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, самым загруженным для движения участком стали перекрестки улица Малахова — Власихинская (скорость движения машин составляет 3-7 км/ч), улица Матросова — Меланжевая (3-5 километров), а также пересечения улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом (5-10 километров в час).

Также пробки наблюдаются на участке улицы Попова от Антона Петрова до Павловского тракта, на улице Советской Армии, отрезках проспектов Строителей и Ленина, на улице Северо-Западная, Юрина и 40 лет Октября. На данных отрезках дорог автомобили двигаются со скорость от 5 до 10 километров.