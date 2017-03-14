Фото: zt16.ru
Жителей Барнаула утром вторника, 14 марта, ожидают семибалльные заторы, об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, самым загруженным для движения участком стали перекрестки улица Малахова — Власихинская (скорость движения машин составляет 3-7 км/ч), улица Матросова — Меланжевая (3-5 километров), а также пересечения улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом (5-10 километров в час).
Также пробки наблюдаются на участке улицы Попова от Антона Петрова до Павловского тракта, на улице Советской Армии, отрезках проспектов Строителей и Ленина, на улице Северо-Западная, Юрина и 40 лет Октября. На данных отрезках дорог автомобили двигаются со скорость от 5 до 10 километров.
Комментарии
На Малахова-Власихинская каждое утро огромная пробка. Начинается на Власихинской задолго до "новой" Ленты.
14.03.2017 09:00 гость
Надо на Власихинской еще больше жилых кварталов налепить. Будете к обеду на работу приезжать.)
Дороги нужно чистить, все едут в одну полосу.
Ну, это вы Дугину скажите, который по 4000тонн снега вывозит ежедневно, а вам всё плохо. Неблагодарные.
14.03.2017 09:15 не 4000, а 6000 - понимать надо разницу, люди валятся с ног, но чистят, чистят и пока весна не придет - вряд ли дочистят
Это Дугин отписался?