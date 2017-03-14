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Новости

Трамп попросил журналистов помочь ему пожертвовать зарплату президента

, ИА "Амител"
Официальный представитель Белого дома отметил, что это позволит избежать претензий журналистов насчет того, куда пошли деньги

Фото: kazanreporter.ru

Американский лидер Дональд Трамп попросил журналистов помочь ему решить, на какие именно благотворительные цели пожертвовать зарплату президента. Об этом на брифинге для СМИ заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, пишет РИА Новости.

По его словам, Трамп хочет пожертвовать свою зарплату на благотворительность в конце текущего года. Также Спайсер подчеркнул, что республиканец прибегнул к помощи журналисткого корпуса, чтобы избежать его претензий насчет того, куда пошли деньги.

Подчеркивается, что Трамп во время предвыборной кампании пообещал в случае победы направить на благотворительные цели свою зарплату, полученную в качестве главы США.

"Лента.ру" отмечает, что на следующий после инаугурации Трампа день на сайте Белого дома также появился раздел, в котором будут публиковаться данные о зарплатах его сотрудников.

Ежегодно американский президент получает по 400 тысяч долларов. Также за это время он может потратить на личные нужды 50 тысяч долларов со специального счета. Кроме этого, в распоряжении главы США имеется фонд оплаты поездок в размере 100 тысяч долларов и 19 тысяч долларов на развлечения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2017 09:13
- гость -

Мне надо одну з/п президента. А то Путин только мои деньги раздаёт всем кто долги не желает отдавать. Добрый, правда, за чужой счёт.

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