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Правительство Турции решило отказать голландскому послу в Анкаре вернуться на территорию республики из отпуска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого вице-премьера Нумана Куртулмуша.

По его словам, решение не пускать посла останется в силе до тех пор, пока не будут выполнены требования Турции. Агентство отмечает, что в первую очередь речь идет об извинениях со стороны Гааги. Также Куртулмуш отметил, что "правительство рекомендовало парламенту распустить межпарламентскую группу дружбы с Нидерландами".

Он напомнил, что в переданной посольству Нидерландов ноте указывается на "необходимость принести извинения" за инцидент с блокированием в Роттердаме министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Сайян Бетюль Кайя и последующим выдворением ее в Германию. Куртулмуш подчеркнул, что не Турция ответственна за данный кризис, назвав поведение Нидерландов неприемлемым. "Это хамство, не сочетающееся с нормами демократии и правами человека", — приводит агентство его слова.

Также вице-премьер отметил, что Турция будет мешать приезду голландских дипломатов в республику.

"Принято решение приостановить контакты на высоком уровне с Нидерландами. Мы будем запрещать все полеты воздушных судов, которые будут везти к нам голландских дипломатов", — подчеркнул он.

Напомним, в минувшие выходные, 11 марта, голландские власти не разрешили сесть в Роттердаме самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже в Роттердам прибыла министр Кайя, однако ей не разрешили провести агитационный митинг и блокировали вход в здание консульства. Машину министерства остановили правоохранительные органы, после чего министра препроводили до германской границы.