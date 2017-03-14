Выборы нового ректора состоятся в Алтайском государственном педагогическом университете, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе вуза. Точную дату выборов АлтГПУ согласует с Министерством образования и науки РФ.

В минувшую пятницу на заседании Ученого совета вуза был утвержден состав комиссии по выборам ректора, а также план мероприятий. Прием документов от кандидатов стартовал 13 марта и завершится 22 марта. На 9 утра 14 марта пока ни один из кандидатов не подал заявку на участия.

Напомним, срок полномочий действующего ректора Ирины Лазаренко истекает 10 июля 2017 года. Лазаренко победила на выборах ректора Алтайской государственной педагогической академии 8 декабря 2014 года. Кстати, в истории барнаульских вузов это первый случай, когда ректором стала женщина. И именно Лазаренко удалось вернуть высшему учебному заведению высокий статус университета.