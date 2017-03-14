Фото: vk.com/barneos22, 22.mchs.gov.ru

Здание общежития, принадлежащее шинному заводу и расположенное по 9-му Заводскому проезду, 48, горело накануне вечером в Барнауле.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре в административно-бытовом строении поступили в 19:33. Ликвидировать пожар удалось к 20:17.

Площадь пожара на момент ликвидации возгорания составила порядка 250 квадратных метров, от огня сильно пострадал мансардный этаж. Причина произошедшего уточняется.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 36 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 32 человека личного состава и 12 единиц техники", — отмечают в экстренном ведомстве.

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Отметим, что пожары периодически случаются на самом шинном заводе. Так, последнее возгорание на предприятии произошло 20 февраля, а до этого завод горел 8 декабря прошлого года.