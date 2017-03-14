Фото: politeka.net
Число россиян, которые предпочитают хранить сбережения в наличных деньгах, увеличилось в стране. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов Центра социологических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).
Уточняется, что в минувшем году хранили сбережения "под матрасом" уже 23% россиян, что на 5% больше данных 2015 года.
Специалисты полагают, что это связано с готовностью больше покупать, а также снижением уровня доверия к кредитным организациям.
Также уточняется, что на 7% выросло число тех, кто хранит деньги на дебетовых картах (до 36%).
При этом число граждан РФ, которые имеют банковские вклады, снизилось до 52% (против 64% годом ранее).
Комментарии
После того, как государство меня на* в 90-х. Хрен им на воротник, а не мои копейки, налоги и проТчие отчисления!
После того как глава Сбербанка говорит, что если ваш счет заблокирован, то вы обращайтесь в суд, чтобы их получить, то .... Короче я худею от таких госудаственников и банкиров. Согласен с предыдущим оратором-Хрен им на воротник, а не мои копейки, налоги и проТчие отчисления!
А шо таки очень удобно, намедни встал, матрас приподнял, пол куля гринов нагрёб,2 нефтянных вышки в сирии купил на распродаже и вася не чешися!!!
Меньше денег стали нести в банки, потому, что у населения, благодаря вставанию с колен, их тоже меньше стало.
Совершенно идиотский опрос. Ну какой дурак будет рассказывать посторонним о том, что он хранит деньги под матрацем? Полагаю, что все результаты взяты просто с потолка.
В Думе предложили освободить часть попавших под санкции физлиц от налогов.
20 марта 2014 года власти США ввели персональные санкции против российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний из окружения президента России Владимира Путина.
Подпавших под персональные санкции физических лиц предложили освободить от уплаты налогов в России, даже если они имеют статус налоговых резидентов России — находятся на ее территории дольше 183 дней ежегодно, следует из текста поправки в Налоговый кодекс, автором которой выступил председатель комитета Думы по бюджету Андрей Макаров. На заседании комитета в понедельник Макаров не стал объяснять суть своего предложения, а также не сообщил, кого коснется поправка, ограничившись сообщением о том, что предлагается уточнить процедуру признания российским налоговым резидентом.
Эксперты не задумывались что может у людей тупо денег не стало? )) Зарплата осталась на уровне 2006 года. Цены выросли на все раза в 2. Тарифы выросли. Какие сбережения - на матрас денег то нет))
Я сбережения храню в ипотечном кредите )))))))
Конечно, зарплаты хорошие, врачи в крае получают 189 % от средней зарплаты, можно и "под матрасом" хранить
10.40 завираешь хлопец
- гость - 14 марта 2017 г. 10:40 В Думе предложили освободить часть попавших под санкции физлиц от налогов
Вообще логика есть, появляется выбор - под санкции или под налог? Да и западным партнерам будет приятно освобождать отдельных наших граждан от налогов.