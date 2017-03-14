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Число россиян, которые предпочитают хранить сбережения в наличных деньгах, увеличилось в стране. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов Центра социологических исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Уточняется, что в минувшем году хранили сбережения "под матрасом" уже 23% россиян, что на 5% больше данных 2015 года.

Специалисты полагают, что это связано с готовностью больше покупать, а также снижением уровня доверия к кредитным организациям.

Также уточняется, что на 7% выросло число тех, кто хранит деньги на дебетовых картах (до 36%).

При этом число граждан РФ, которые имеют банковские вклады, снизилось до 52% (против 64% годом ранее).