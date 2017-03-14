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Закон суров: почему, как и зачем на Алтае уничтожают тонны санкционной еды

, ИА "Амител"
Основной поток фур с товарами из стран Евросоюза сегодня попадает к нам через Белоруссию

Более 25 тонн санкционных фруктов и овощей было изъято и уничтожено в Алтайском крае за 2016 год. Кроме этого, на территорию региона в прошедшем году 34 раза пытались ввезти запрещенные сыры, свинину, мясо птицы, рыбу. Все эти товары были изъяты и уничтожены. О том, как сегодня ведется борьба с санкционной продукцией, в прямом эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Анатолий Самсонов. Портал Amic.ru публикует самые интересные фрагменты интервью.

Корреспондент: Анатолий Владимирович, чаще всего санкционные продукты пытаются завезти через Казахстан?

Анатолий Самсонов: У нас на границе с Казахстаном продолжает работать пограничная служба и пункты пропуска, где производится контроль, что допускается в рамках Таможенного союза. Напомню, что после введения санкций Россельхознадзор заключил соглашение о сотрудничестве с Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю, алтайской таможней, управлением МВД. Совместными усилиями нам удается пресечь довольно много попыток провезти в край санкционную продукцию.

Первыми на защите интересов региона выступают пограничники. По маркировке или документам им удается выявлять такие товары. Об этом они сообщают в наше управление.

Корреспондент: И какие ваши дальнейшие действия?

Анатолий Самсонов: Далее мы прибываем к пункту пропуска, изучаем товар, документы, маркировку. Затем принимается решение, можно ли пропускать этот товар, или мы понимаем, что он санкционный и подлежит уничтожению. Зачастую встречается продукция, замаскированная под другую, и ее нужно суметь распознать.

Элементарный пример, когда на товаре снимают маркировку и в документах указывают страну происхождения, откуда допускается ввоз. Более сложный вариант, когда срывают одни наклейки и приклеивают другие. Но на каких-то ящиках могут остаться следы перемаркировки, старые этикетки. Все это тщательно проверяется.

Корреспондент: Если вы находите подтверждение, что товар санкционный, как это все уничтожается?

Анатолий Самсонов: Если это овощи или фрукты, их уничтожают механическим путем на полигонах ТБО. Впоследствии они перегнивают и не оказывают никакого негативного воздействия на окружающую среду. Намного сложнее с животноводческой продукцией, которую нельзя просто раскатать и закопать. Такие товары можно уничтожить в крематоре, а он есть только в городе Барнауле.

Но в основном санкционные товары все же удается выявлять в приграничных районах. Там уничтожение продукции животного происхождения проводят в биотермических ямах, они же ямы Беккари. В Алтайском крае на сегодняшний день их насчитывается 346 штук. Они представляют собой большие образования глубиной до 10 метров и три метра в диаметре. Ямы огорожены и закрываются на замок.

Корреспондент: Каждый раз под новостями об уничтожении санкционных продуктов люди обсуждают возможность их передачи, например, в детские дома или обездоленным. Что вы думаете по этому поводу?

Анатолий Самсонов: Я понимаю и разделяю мнение людей, ведь в нашей стране особое отношение к продуктам питания, которые в военные и послевоенные годы были в дефиците. Но есть древнеримское выражение "Закон суров, но это закон". У нас есть в стране нормативные акты, которые мы должны исполнять.

А еще люди зачастую не понимают, что товары ввозят по несоответствующим документам или вообще без них. Для того чтобы отдать продукты в тот же детский дом, необходимо подтвердить их безопасность, а это дополнительные затраты со стороны государства и время.

Корреспондент: И все же, несмотря на все запреты, те же польские яблоки продолжают везти к нам. Почему так происходит?

Анатолий Самсонов: Их везут за счет низких цен, учитывая старые наработанные связи коммерсантов, но рынок все-таки уже переориентировался. Жесткие меры дают свои плоды. Да мы еще периодически выявляем все те же санкционные яблоки, но ввезены они были в Алтайский край не со стороны Казахстана, а из соседних регионов. Я вам так скажу, до сих пор пользуется прозрачностью российско-белорусская граница, откуда идет основной поток фур с товарами из стран Евросоюза.


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Комментарии

14.03.2017 11:50
- гость -

Не могу понять,и не входит в мое сознание этот варварский способ уничтожения санкционных продуктов. На фоне известий о расправах и судах над старыми людьми, якобы ворующих в супермаркетах продукты для пропитания и своего существования.

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14.03.2017 11:53
- гость -

А социальные спец. магазины для нуждающихся, не пробовали организовывать, коль сильна и справедлива организация власти на местах?

0  0
14.03.2017 11:55
Валерий

Чуновников надо судить и давить бульдозерами

0  0
14.03.2017 12:02
- гость -

"Для того чтобы отдать продукты в тот же детский дом или обездоленным, необходимо подтвердить их безопасность, а это дополнительные затраты со стороны государства и время" Это лишь, еще раз подтверждает о несамостоятельности и только о заботе скорого исполнения поставленной задачи. Проблемы человека - на втором плане.

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14.03.2017 12:06
aleks_google

Было бы верным спросить у господина Самсонова сколько обошлось по смете государству уничтожении того самого ореха 8т!!! и сколько бы стоило привести в лабораторию и оценить съедобность продукта. И поступить с ним иначе!! Я не сомневаюсь, что закон суров - на то он и закон! Но если закон противоречит здравому смыслу - я искренне не понимаю смысла уничтожения 8тонн ореха! Такой закон НУЖНО менять!! У нас простите не такой богатый край чтобы тупо сжигать продукты в таких объемах только потому что бумажка происхождения у них из "не правильного" государства! Не нужно обманывать нас, уничтожили ведь не потому что с продуктом что-то не так, а потому что продукт находится под эмбарго - а это разные вещи! Мы знаем, что с продуктом все нормально, но берем его и уничтожаем. А сколько людей из числа тех же пожилых людей у нас получают полный рацион минимальных продуктов и витаминов? Задавался ли кто этим вопросом? Ну и какие оправдания вы придумали себе под словами закон суров - на то он и закон! Даже если в нем нет даже капли здравого смысла! Конфисковать данный товар у коммерсанта - согласен правильно. Уничтожать продукт - мракобесие! Вот так и живем с двумя бедами нашей необъятной России - одни продукты уничтожают, а другая скрываясь под снегом вновь явила себя во всей красе...

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