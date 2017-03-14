Фото: misanec.ru

"Барнаульская горэлектросеть" опасается негативных последствий, которые может вызвать утверждение новых нормативов ОДН по электроэнергии.

Как сообщили в пресс-службе компани, 9 марта состоялось заседание Общественного совета при управлении по тарифам Алтайского края. Главной темой обсуждения стало согласование новых нормативов на ОДН по электроэнергии. Проект предполагает их двукратное снижение от сегодняшнего уровня.

Члены Общественного совета единогласно проголосовали за одобрение новых нормативов, но с некоторыми оговорками. В частности мнения присутствующих разошлись в вопросе достоверности исходных данных при расчете новых нормативов.

Сомнения вызвал один из главных критериев определения норматива на электроэнергию — площадь мест общего пользования. Достоверными данными о данной величине, было подчеркнуто на Совете, не обладает ни одна энергокомпания. Кроме того, не была учтена при расчетах предусмотренная методикой классификация домов по использованию энергосберегающего оборудования и износу внутридомовых сетей.

Так же ряд экспертов отметил, что столь радикальное изменение нормативов, а именно их двукратное уменьшение, неизбежно приведет к прямым убыткам для всех управляющих компаний Барнаула. Поскольку предлагаемые нормативы существенно ниже фактического потребления электроэнергии.

Как следствие, управляющие компании и ТСЖ будут копить дебиторскую задолженность, ресурсовики выходить в суд для взыскания долгов, заключительным этапом станет массовое банкротство УК и ТСЖ. Более того, есть риски, что образовавшуюся разницу между нормативом и показаниями счетчика управляющие компании будут закрывать денежными средствами из текущего содержания, что не лучшим образом отразится на обслуживании жилого фонда.

Между тем, по мнению второй части участников Совета, именно эти убытки должны стать тем самым кнутом, который заставит управляющие компании заняться энергосбережением.

Подводя итоги, члены Совета сошлись во мнении, что тема новых нормативов на ОДН требует дополнительного обсуждения с расширенным кругом присутствующих. Так, среди собравшихся не оказалось ни одного представителя из управляющих компаний.

Состоявшееся заседание прокомментировал Иван Василиади, генеральный директор "Барнаульской горэлектросети": "Остается шанс на то, что здравый смысл возобладает. Норматив будет установлен на справедливом уровне и он не вызовет цепной реакции с увеличением дебиторской задолженности и с банкротством управляющих компаний".

Напомним, с 1 января услуга ОДН переведена из коммунальных в жилищные. Сейчас управляющие компании имеют право начислять жителям ОДН по фактическим показаниям приборов учета. С 1 июля затраты на содержание общего имущества могут быть предъявлены населению только в пределах норматива. Образовавшуюся разницу между нормативом и фактическими показаниями приборов учета управляющие компании или ТСЖ будут обязаны оплатить энергокомпаниям из собственных средств.