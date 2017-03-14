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Российский спецназ находится в районе населенного пункта Сиди Баррани в Египте, который расположен в 100 километрах от границы с Ливией. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters и дипломатические источники Египта и Соединенных Штатов.

Также сообщается, что там якобы находятся новые российские беспилотные летательные аппараты. Спецслужбы Египта уточняют, что на авиабазу в западной части страны прибыли 22 спецназовца из РФ.

Собеседники агентства отмечают, что цель спецназа — вооруженная поддержка главы национальной армии Ливии Халифы Хафтара, который 3 марта отступил из ряда нефтеносных районов страны.

При этом агентство подчеркивает, что министерство обороны РФ никак не прокомментировало эту информацию, а власти Египта заявили, что в стране нет иностранных военных.

Представители Хафтара не подтвердили, что Россия помогает его отрядам, заключает издание.