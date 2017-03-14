Фото: qiqru.org
Российский спецназ находится в районе населенного пункта Сиди Баррани в Египте, который расположен в 100 километрах от границы с Ливией. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters и дипломатические источники Египта и Соединенных Штатов.
Также сообщается, что там якобы находятся новые российские беспилотные летательные аппараты. Спецслужбы Египта уточняют, что на авиабазу в западной части страны прибыли 22 спецназовца из РФ.
Собеседники агентства отмечают, что цель спецназа — вооруженная поддержка главы национальной армии Ливии Халифы Хафтара, который 3 марта отступил из ряда нефтеносных районов страны.
При этом агентство подчеркивает, что министерство обороны РФ никак не прокомментировало эту информацию, а власти Египта заявили, что в стране нет иностранных военных.
Представители Хафтара не подтвердили, что Россия помогает его отрядам, заключает издание.
Комментарии
министерство обороны РФ никак не прокомментировало эту информацию -------------
С террористами вроде бы у нас борется Росгвардия, которая и была для этого создана, а это - МВД...
Нацгвардия России создана для борьбы с террористами внутри страны.
А за чей счёт банкет?
Оно нам надо????
амеры б лучше насчет своих спецназовцев так возбуждались
власти Египта заявили, что в стране нет иностранных военных
Наших скрывают?
Власти Египта прячут российских военных? А зачем им это? Может боятся, что за Россией к ним вся западная коалиция подтянется? Начнут летать и бомбить египетских военных. Сирийских он уже бомбили
14.03.2017 11:33 - гость -
сразу видно, дурачок с рождения
14.03.2017 11:48 - зато ему живется классно, у него все хорошо....зависть не гложет?
Если бы он классно жил, он не писал бы за центы муть на форумах