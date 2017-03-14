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Четыре человека пострадали при столкновении комбайна и кареты скорой помощи на Ставрополье. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по краю Олега Дегтярева.

Уточняется, что о ДТП в дежурную часть сообщили в 20:43. Пострадавших госпитализировали в больницу Буденновского района, добавил собеседник агентства.

В то же время "Интерфакс" со ссылкой на представителя УГИБДД региона Евгения Синицына пишет, что в аварии пострадали четверо больных и водитель скорой.

Также собеседник агентства рассказал, что встречное столкновение произошло потому, что машины не могли разъехаться на узком мосту. Синицын подчеркнул, что у водителя комбайна не было прав на управлением этим видом сельхозтехники.

Дегтярев подчеркнул, что причины аварии устанавливаются.