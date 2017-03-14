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Новости

Комбайн протаранил машину скорой помощи в Ставрополье. Фото

, ИА "Амител"
В результате ДТП пострадали четыре человека

Фото: 26.mchs.gov.ru

Четыре человека пострадали при столкновении комбайна и кареты скорой помощи на Ставрополье. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по краю Олега Дегтярева.

Уточняется, что о ДТП в дежурную часть сообщили в 20:43. Пострадавших госпитализировали в больницу Буденновского района, добавил собеседник агентства.

В то же время "Интерфакс" со ссылкой на представителя УГИБДД региона Евгения Синицына пишет, что в аварии пострадали четверо больных и водитель скорой.

Также собеседник агентства рассказал, что встречное столкновение произошло потому, что машины не могли разъехаться на узком мосту. Синицын подчеркнул, что у водителя комбайна не было прав на управлением этим видом сельхозтехники.

Дегтярев подчеркнул, что причины аварии устанавливаются.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2017 11:11
- гость -

Как же так вышло, что в одной скорой было четверо больных?

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14.03.2017 11:38
Filin

почему водитель ехал с неснятой жаткой, почему его по трассе не сопровождал работник ГАИ?

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