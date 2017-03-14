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Новости

Ловивший покемонов в храме блогер не признает свою вину

, ИА "Амител"
В понедельник начался судебный процесс по делу Руслана Соколовского

Фото: intermonitor.ru

Блогер Руслан Соколовский, который ловил покемонов в храме Екатеринбурга, не признает своей вины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката молодого человека Станислава Ильченко.

Он уточнил, что защита рассчитывает на минимальное наказание в виде штрафа, либо условное, если блогера признают виновным. Сейчас Соколовский отрицает свою вину, добавил адвокат.

Агентство отмечает, что судебные процесс по делу блогера начался в понедельник, 13 мата, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. В начале августа минувшего года Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Данный ролик вызвал неоднозначную реакцию среди верующих, а правоохранители возбудили дело по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

В октябре блогера поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста — Соколовский разместил видеоролик на видеохостинге, хотя ему запретили пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить это решение, но Свердловский областной суд отклонил апелляцию.

19 января молодому человеку предъявили новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Поводом для этого стала найденная при обыске дома блогера ручка с видеокамерой. Сейчас по решению суда блогер находится под домашним арестом до 14 августа текущего года.

Адвокат отметил, что Соколовский готов отработать наказание в приюте для больных детей. Подчеркивается, что по статьям, которые фигурируют в обвинительном заключении, принудительные работы указаны в качестве альтернативы лишения свободы. "Однако отработка измеряется в годах. Он, может быть, и хотел бы помочь больным детям, но в контексте наказания, какое оно будет, пока рано говорить", — приводит агентство слова Ильченко.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2017 11:28
- гость -

Не очень пойму зачем ему заниматься возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства? А также нарушением права на свободу совести и вероисповеданий? Для чего этим заниматься? По глупости или ему это оплачивалось? Судя, что человек ловил покемонов, это свидетельствует о его интеллекте. Может его не наказывать, а просто полечить?

0  0
14.03.2017 11:29
- гость -

больной, сам испортил себе так и не начавшуюся жизнь

0  0
14.03.2017 11:34
свой

Вот интересно просто, что он такого сделал? За что его садить? Если в Храме водятся покемоны, значит их там и ловить можно . Вот у нас губер отчитался о з/п медикам в 40000 при реальной з/п в 15000 и ведь ему только похвала, типа молодец, отчитался о выполнение Указов президента, а куда реально ушли выделенные деньги - всем пофиг. А вот этого паренька реально посадить надо, ведь он чуть ли не террорист, он покемонов в храме ловит, а это уже страшное преступление, ну очень страшное

0  0
14.03.2017 11:36
Filin

какую вражду, унижение достоинства и нарушение права на свободу совести могла вызвать игрушка на телефоне?Опять правоохранители притягивают за уши. Получится как с г..активистом. Максимум 15 суток за хулиганство. А учитывая, что недоразвит - ваще не подсуден

0  0
14.03.2017 11:37
- гость -

Оставьте покемонов в храмах! Это храмовые покемоны. Их нельзя ловить кому захочется!

0  0
14.03.2017 11:38
- гость -

его не за покемонов таскают, а за его идеологические видео "типа он круче всех и ему плевать на законы" к успеху шел, чо...

0  0
14.03.2017 11:39
- гость -

Вот думаю, не намеренно ли обвинения в экстремизме и оскорблении чувств верующих как и иные сомнительные статьи об уголовных преступлениях созданы лоббистами с целью: пополнить колонии дешевой рабочей силой, в дальнейшем и многочисленной армией новоиспеченных рецидивистов.

0  0
14.03.2017 11:40
Миротрворец

А почто этот чел не ловит покемонов в синагоге или мечети,повторяет подвиг бешеных писек?

0  0
14.03.2017 11:43
а вот еще покемоны

0  0
14.03.2017 11:43
- гость -

Одного судят за то что он написал что бога нет, другого за ловлю покемонов в храме. Эта страна с ума сошла!

0  0
14.03.2017 11:44
TAO

14.03.2017 11:39 - гость - согласен с вами от и до, почему нет статьи оскорбление чувств атеистов. Меня лично оскорбляет постоянное навязывание мне веры о бородатом дядьке на облаках

0  0
14.03.2017 11:44
- гость -

14.03.2017 11:40 Миротрворец

Ты рыбу ловишь там где она водится, или в унитазе?

0  0
14.03.2017 11:45
- гость -

Раньше говорили "Святые угодники", теперь надо говорить "Святые покемоны"

0  0
14.03.2017 11:47
- гость -

Миротрворец 14 марта 2017 г. 11:40 Наверное потому, что они там не водятся.

0  0
14.03.2017 11:49
TAO

14.03.2017 11:40 Миротрворец Видимо не водится этих тварей в мечетях и синагогах, с мечетями понятно, покемоны на свинюшек похожи вот Аллах их туда и не пускает ,а вот с синагогами сказать не могу,видимо просто им (покемонам) вход не проплачен

0  0
14.03.2017 11:57
- гость -

TAO, так возьми этого клоуна на поруки, раз ты одной с ним веры. Будешь за него платить и отвечать за его выходки.

0  0
14.03.2017 12:01
- гость -

А почему не судят попОв? Это ведь они пустили покемонов в храм. А паренек хотел очистить храм от этой нечисти, ловил их, и он же виноват. Дурдом а не законы.

0  0
14.03.2017 12:01
- гость -

Вы видимо тоже за хлебушком в обувной ходите?

0  0
14.03.2017 12:01
TAO

14.03.2017 11:57 - гость - Сами то хоть поняли что сказали? Он в СИЗО, как его взять на поруки? или вы помочь желаете. Ведь ваша вера не позволяет ближнего своего в беде оставить? или я не прав

0  0
14.03.2017 12:01
- гость -

Про хлебушек это для 11:57 вопрос.

0  0
14.03.2017 12:03
Миротрворeц

Ту гость от 11:44,а на хрена ловить,того,чего,нет,как дворцы Медведева,а?

0  0
14.03.2017 12:04
- гость -

Видимо парень не от той нечисти храм очищал. Надо было бородатых ловить.

0  0
14.03.2017 12:06
- гость -

Да все ясно там. Кто то несознательный в черной одежде, решил выращивать покемонов для продажи на черном рынке. Как минимум один из покемонов бежал из клетки, а бдительный блогер заметив это - предотвратил расширение контрабандной сети. Ему орден надо давать "За освобождение государства от покемонов" II степени. А его в цугундер закрыли.

0  0
14.03.2017 12:07
- гость -

14.03.2017 12:03 Миротрворeц

Ру.Банок? А нахрена судить за ловлю того, чего нет?

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