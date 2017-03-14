Фото: ochevidets.ru

Четверо членов экипажа рыболовецкого судна "Изумруд" скончались на Камчатке — вероятно, что они отравились метиловым спиртом, передает РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на представителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В данный момент следователи пытаются установить обстоятельства случившегося и определить точную причину гибели моряков.

Читайте также: Три человека насмерть отравились стеклоочистителем "Дед Мороз" в Петербурге

По информации источника в региональном Минтрансе, "Изумруд" пришвартовался в порту столицы Камчатки утром во вторник. На борту были найдены тела четверых членов экипажа.

Источник уточнил, что согласно предварительной информации, перед смертью мужчины употребляли метиловый спирт. Также отмечается, что еще четыре моряка с тяжелым отравлением были доставлены в Камчатскую краевую больницу.