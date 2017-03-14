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Четыре моряка на Камчатке могли погибнуть от отравления метиловым спиртом

, ИА "Амител"
По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело

Фото: ochevidets.ru

Четверо членов экипажа рыболовецкого судна "Изумруд" скончались на Камчатке — вероятно, что они отравились метиловым спиртом, передает РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на представителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В данный момент следователи пытаются установить обстоятельства случившегося и определить точную причину гибели моряков.

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По информации источника в региональном Минтрансе, "Изумруд" пришвартовался в порту столицы Камчатки утром во вторник. На борту были найдены тела четверых членов экипажа.

Источник уточнил, что согласно предварительной информации, перед смертью мужчины употребляли метиловый спирт. Также отмечается, что еще четыре моряка с тяжелым отравлением были доставлены в Камчатскую краевую больницу.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.03.2017 11:13
- гость -

"перед смертью мужчины употребляли метиловый спирт." Прямо так нашли бутылку с надписью "метиловый спирт" и начали пить?

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