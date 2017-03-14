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План партии республиканцев, который подразумевает отмену действующей в Соединенных Штатах программы обязательного медстрахования Obamacare и его замену, оставит без какой-либо медицинской страховки около 14 миллионов американцев в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на cоответствующий прогноз, который содержится в подготовленном докладе Бюджетного управления Конгресса США. В нем оцениваются последствия реализации инициативы республиканцев, которая поддерживается главой страны Дональдом Трампом.

В докладе сказано, что в результате дальнейшей реализации плана число людей без медстраховки будет только расти: к 2020 году оно, предположительно, достигнет 21 миллиона человек, а к 2026 — вырастет до 24 миллионов.

При этом, согласно изложенным управлением данным, дефицит федерального бюджета сократится на $337 млрд долларов в течение следующего десятка лет.

Агентство уточняет, что законопроект предполагает реализацию плана по отмене некоторых налоговых сборов, а также положения, обязывающего участников программы которое обязывает участников программы покупать страховку. Планируется ввести новую систему налоговых льгот, которые будет применяться в зависимости от возраста застрахованного, а не от его дохода, как сейчас.

На данный момент инициативу поддержали уже два профильных комитета Палаты представителей Конгресса Штатов. Теперь текст будет рассматривать комитет по бюджету, после чего его включат в общую повестку заседаний. В Республиканской партии предполагают, что нижняя палата примет законопроект в начале апреля.

На минувшей неделе Трамп на встрече с законодателями заявил, что новая медицинская программа "на самом деле очень проста". Он назвал план по замене Obamacare замечательным и выразил надежду, что он будет реализован успешно. Местные СМИ уже начали называть предложенную республиканцами новую систему медстрахования Trumpcare, но в Белом доме это не поддерживают.

"Это Закон об американском здравоохранении, и, я думаю, это удачное название", — приводит агентство слова старшего советника президента Келлиэнн Конуэй, которая подчеркнула, что Трамп не просил называть этот законопроект его именем.