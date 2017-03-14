Фото: sakhalife.ru

Барнаул присоединится к всемирной экологической акции "Час Земли", которая пройдет 25 марта.

Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, в этом году акция состоится с 20:30 до 21:30. Всем неравнодушным от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF) предлагают на один час отключить электричество в домах.

Кроме того, в Барнауле планируется отключить подсветку городских зданий.

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Напомним, что в прошлом году на один час было отключено освещение фасадов зданий администрации города. На один час МУП "Барнаулгорсвет отключит освещение аллеи по проспекту Ленина, подсветку букв "БАРНАУЛ" и подсветку городских часов.