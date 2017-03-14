Фото: sakhalife.ru
Барнаул присоединится к всемирной экологической акции "Час Земли", которая пройдет 25 марта.
Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, в этом году акция состоится с 20:30 до 21:30. Всем неравнодушным от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF) предлагают на один час отключить электричество в домах.
Кроме того, в Барнауле планируется отключить подсветку городских зданий.
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Напомним, что в прошлом году на один час было отключено освещение фасадов зданий администрации города. На один час МУП "Барнаулгорсвет отключит освещение аллеи по проспекту Ленина, подсветку букв "БАРНАУЛ" и подсветку городских часов.
Комментарии
Если все поотключать, горэлектросеть обанкротится, лучше не дышать и не какать - вот истинно экологически чистое........действо
Если отключить сразу все потребители в Барнауле, то ТЭЦ-3 сразу крякнет.
Более дибильного предложения трудно предложить ( А ежели неделю в домашний сартир не ходить а справлять естественные нужды на газонах перед домами то экология зашкалит в своём экологическом экстазе)
14.03.2017 12:04 - так в том и соль, а вы думали тАпки ?
Да пошли вы все подальше,... давайте отменим совсем цивилизацию на час, по деревьям полазим, в пещерах поживем...
сильно сомневаюсь, что холодильники на час выключать будут. интересно мнение энергетиков, как оборудование отнесётся к внезапной нагрузке после часа земли. есть идея, что народу этот час нечем будет заняться, и новый год встретим высокой рождаемостью.
14.03.2017 12:54 к.к.к. для этого данное мероприятие надоть устроить этак 1 апреля
дык как раз, к новому году молодые мамы с роддомов выпишутся))
Cогласно данным отчета компании «АЭнерджи» - структура потребления жилых зданий выглядит так: 55% уходит на отопление, 25% - на горячее водоснабжение, 11% - на приготовление пищи, 4% - на освещение, 5% - на бытовые приборы. А зеленые этот отчет почему-то не читали (даже не поднимаю вопрос «почему?» - а что они вообще читали?!). А читали этот отчет люди, кто умеет считать деньги в своем кармане, но к спасателям природы они не имеют никакого отношения.
Турбины энерговырабатывающих станций не остановятся за столь короткое время, предупреждает Константин Ранкс, инженер-геолог. Следовательно электроэнергия продолжит накапливаться, а приборы выпускать в атмосферу углекислый газ. Только все это будет происходить без всякой пользы, ведь электричество нельзя накопить про запас. «Час Земли выглядит очень красиво, на деле совершенно не учитываются законы физики», - огорчается Ранкс. Час Земли 2016: пик абсурда и предвестник массовых аварий на электростанциях, считает Александр Амзин, шеф-редактор одного из российских новостных интернет-изданий. Никогда не пытайтесь одновременно с миллионом людей включить электроэнергию после часа отключения, говорит он. Это приведет к тому, что на электростанции сработает защитная система и света не будет уже не в поддержку акции, а по причине аварии.