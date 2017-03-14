Вторник, 14 Март, 14:21

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,13
€ 63,27
Brent
$ 51,5
-1°
Обь
28см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов ЖКХ в 2017 годуПаводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Барнаульцам предлагают выключить свет в рамках акции "Час Земли"

, ИА "Амител"
Мероприятие, призванное обратить внимание на проблемы экологии, пройдет 25 марта

Фото: sakhalife.ru

Барнаул присоединится к всемирной экологической акции "Час Земли", которая пройдет 25 марта.

Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, в этом году акция состоится с 20:30 до 21:30. Всем неравнодушным от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF) предлагают на один час отключить электричество в домах.

Кроме того, в Барнауле планируется отключить подсветку городских зданий.

Читайте также: Всем жителям Земли предлагают выключить свет на час

Напомним, что в прошлом году на один час было отключено освещение фасадов зданий администрации города. На один час МУП "Барнаулгорсвет отключит освещение аллеи по проспекту Ленина, подсветку букв "БАРНАУЛ" и подсветку городских часов.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

14.03.2017 12:01
- гость -

Если все поотключать, горэлектросеть обанкротится, лучше не дышать и не какать - вот истинно экологически чистое........действо

0  0
14.03.2017 12:04
- гость -

Если отключить сразу все потребители в Барнауле, то ТЭЦ-3 сразу крякнет.

0  0
14.03.2017 12:04
Пэнсионэр

Более дибильного предложения трудно предложить ( А ежели неделю в домашний сартир не ходить а справлять естественные нужды на газонах перед домами то экология зашкалит в своём экологическом экстазе)

0  0
14.03.2017 12:25
- гость -

14.03.2017 12:04 - так в том и соль, а вы думали тАпки ?

0  0
14.03.2017 12:39
- гость -

Да пошли вы все подальше,... давайте отменим совсем цивилизацию на час, по деревьям полазим, в пещерах поживем...

0  0
14.03.2017 12:54
к.к.к.

сильно сомневаюсь, что холодильники на час выключать будут. интересно мнение энергетиков, как оборудование отнесётся к внезапной нагрузке после часа земли. есть идея, что народу этот час нечем будет заняться, и новый год встретим высокой рождаемостью.

0  0
14.03.2017 13:00
- гость -

14.03.2017 12:54 к.к.к. для этого данное мероприятие надоть устроить этак 1 апреля

0  0
14.03.2017 13:10
к.к.к.

дык как раз, к новому году молодые мамы с роддомов выпишутся))

0  0
14.03.2017 13:51
- гость -

Cогласно данным отчета компании «АЭнерджи» - структура потребления жилых зданий выглядит так: 55% уходит на отопление, 25% - на горячее водоснабжение, 11% - на приготовление пищи, 4% - на освещение, 5% - на бытовые приборы. А зеленые этот отчет почему-то не читали (даже не поднимаю вопрос «почему?» - а что они вообще читали?!). А читали этот отчет люди, кто умеет считать деньги в своем кармане, но к спасателям природы они не имеют никакого отношения.

0  0
14.03.2017 13:52
- гость -

Турбины энерговырабатывающих станций не остановятся за столь короткое время, предупреждает Константин Ранкс, инженер-геолог. Следовательно электроэнергия продолжит накапливаться, а приборы выпускать в атмосферу углекислый газ. Только все это будет происходить без всякой пользы, ведь электричество нельзя накопить про запас. «Час Земли выглядит очень красиво, на деле совершенно не учитываются законы физики», - огорчается Ранкс. Час Земли 2016: пик абсурда и предвестник массовых аварий на электростанциях, считает Александр Амзин, шеф-редактор одного из российских новостных интернет-изданий. Никогда не пытайтесь одновременно с миллионом людей включить электроэнергию после часа отключения, говорит он. Это приведет к тому, что на электростанции сработает защитная система и света не будет уже не в поддержку акции, а по причине аварии.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< март 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
14:16
"Красавица и чудовище": о чем сказка Disney, которую проверяли на гей-пропаганду? 0
14:04
Около килограмма "синтетики" изъяли полицейские у барнаульца 0
13:54
Журналист Амитела попала в число победителей конкурса ОНФ 2
13:41
Пожар в общежитии шинного завода в Барнауле унес жизнь мужчины 1
13:33
СМИ: Трамп наделил ЦРУ правом уничтожать боевиков с помощью беспилотников 12
13:24
СМИ: Миллиардер Алексей Мордашов может вложиться в Белокуриху-2 11
13:16
Никита Джигурда собирается представить на "Евровидении" ДНР 7
13:08
Пройдите тест на знание рек Алтайского края 3
12:52
Продажа маринованных огурцов обернулась для бийчанки потерей 11 тыс. рублей 0
12:36
Водитель в Ленобласти сбил ребенка в "воспитательных целях" 8
12:27
Минздрав отказался от запрета на сигареты родившимся после 2015 года - СМИ 6
12:13
Трамвай врезался в грузовик в Барнауле. Фото 3
12:04
СМИ сообщили о "странных действиях" экипажа разбившегося Ту-154 12
11:53
Барнаульцам предлагают выключить свет в рамках акции "Час Земли" 10
11:40
Кто оплатит ремонт машины, если она повредилась из-за плохой дороги? 15
11:34
Закон суров: почему, как и зачем на Алтае уничтожают тонны санкционной еды 24
11:26
Миллионы американцев потеряют страховку из-за отмены Obamacare 0
11:14
Ловивший покемонов в храме блогер не признает свою вину 40
11:03
Четыре моряка на Камчатке могли погибнуть от отравления метиловым спиртом 1
11:00
Компания Tele2 предлагает страховать мобильные устройства в салонах связи 2
10:51
Комбайн протаранил машину скорой помощи в Ставрополье. Фото 2
10:34
Единый урок по безопасности проводят в школах Алтая в преддверии паводка 1
10:22
"АлтайБаскет" начнет 14 марта борьбу в плей-офф против "Нефтехимика" 1
10:17
СМИ сообщили о размещении российских военных в Египте 17
10:07
Энергетики Барнаула опасаются банкротства УК из-за снижения нормативов ОДН 18
10:00
Зимний фестиваль "ЛедОк" прошел на озере Мостовое 0
09:52
Россияне стали чаще хранить сбережения "под матрасом" - СМИ 14
09:36
Выборы нового ректора состоятся в Алтайском педуниверситете 1
09:30
Новый строительный сезон начинается в Алтайском крае 2
09:25
Общежитие шинного завода полыхало в Барнауле. Видео и фото 3
09:16
Турция запретила голландскому послу въезд в страну 12
09:08
Загоревшиеся дом и баню под Бийском тушили 13 пожарных 0
08:58
Трамп попросил журналистов помочь ему пожертвовать зарплату президента 4
08:39
Утро 14 марта началось в Барнауле с семибалльных пробок 15
08:30
Специалисты смогут выбрать станки и оборудование на выставке Mashex Siberia 0
08:20
Самойлову предложили привлечь к ответственности на Украине за визит в Крым 16
08:11
В гостях у депутата. Проект о личном на Amic.ru 24
08:00
Силикатный кирпич или газобетон? Выбираем материал для строительства дома 0
07:44
Илья Глинников: "Хочу избавить от пошлости шоу "Холостяк" 1
07:24
Стоимость театра "Cказка" упала до 300 миллионов после критики губернатора 7
07:03
Коттедж с сауной в подвале продают в Барнауле за 10 млн рублей. Фото 4
06:47
Что думают учителя Алтайского края о перестановке парт в школах? 22
06:25
Каким будет повышение тарифов ЖКХ в Заринске в 2017 году? 0
06:01
Алтайский аналог Шерегеша соединят с Барнаулом специальной электричкой 24
05:32
Филармония подготовила концерт, посвященный творчеству Модеста Мусоргского 1
04:27
Солнце и температуру до +6 градусов ожидают в Алтайском крае 14 марта 0
02:17
Ученые назвали идеальный возраст для счастливого брака 6
01:08
Фильм "Конг: Остров черепа" сместил "Логана" с вершины бокс-офиса 0
00:14
Лень полезна для здоровья человека — ученые 5
23:13
Показываем ссору пары из-за "камеры поцелуев" на спортивном матче 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.