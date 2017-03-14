Фото: yaplakal.com
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который разбился в небе над Черным морем, вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на близкий к военно-технической комиссии источник.
По его словам, 3D-моделивание показало, что самолет взлетел в штатном режиме. Затем экипаж также не совершил таких традиционных в подобных случаях ошибок, как выход машины на закритические углы атаки, потеря скорости, попадание в штопор. Газета пишет, что через минуту после отрыва от земли воздушное судно набрало высоту порядка 250 метров и скорость около 360-370 километров в час, а после этого на борту начала "стремительно развиваться нештатная ситуация".
Издание пишет, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков — начал не дальше набирать высоту, а фактически перевел самолет в режим посадки. По данным моделирования, в течение десяти секунд — до столкновения с водой — Ту-154 снижался в так называемом "контролируемом полете под управлением летчика".
Причиной этого газета, ссылаясь на экспертов, называет "дезориентацию пилота в пространстве". Также факторами, которые могли повлиять на авиакатастрофу, могли стать "усталость экипажа и эмоциональная напряженность летчиков".
Издание отмечает, что в конце декабря минувшего года член госкомиссии начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что изначально было свыше 15 версий крушения воздушного судна, но позже их количество уменьшилось вдвое.
Читайте также: Елизавета Глинка: путь доктора Лизы
ФСБ называет основными версиями авиакатастрофы попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов теракта или диверсии на борту самолета нет.
Напомним, Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, упал в Черное море после дозаправки в аэропорту Адлер утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне моря в 1,7 километра от берега.
Комментарии
Опять врут. Про ПЛ Курск наврали, теперь и про самолёт врут.
Где местный спец Казимир со своей якобы однозначной версией насчет закрылок, которую он угадал быстрее всех авиаспецов?
14.03.2017 12:22 - зато про К-429 не наврали, просто перепутали показания на молибдене "открыто/закрыто" вентиляцонных забортных отверстий при ремонте, но это было совсем в другой стране
гость 12:22 @Опять врут@
Это вы врете о том, что врут. Никаких данных, что моделирование полета ошибочно и тем более, что это вранье, как-то не вяжется. Сразу стает вопрос, а зачем комиссии вот так врать? Вот вы врете, это понятно, у вас работа такая...
все логично. Начали взлететь, оторвались от земли, и тут экипаж понял что он устал и эмоционально напряжен, поэтому решили сесть на воду и отдохнуть. Все сходится.
А как же следы оплавлений? А как же вывернутые наружу листы обшивки грузового отсека свидетельствующие о объемном взрыве ? А почему он развалился на части ,раскиданные на большой площади если пытался сесть на воду? Опять враньё!
14.03.2017 12:34 - вы не поняли - гражданин говорит что СМИ врут, т.к. комиссия еще ничего не опубликовала, поэтому он прав - врут. Дождитесь официального отчета, почитайте и тогда делайте выводы MAK.RU вам в помощь
"Издание пишет, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков — начал не дальше набирать высоту, а фактически перевел самолет в режим посадки... до столкновения с водой — Ту-154 снижался в так называемом "контролируемом полете под управлением летчика". Причиной ... называет "дезориентацию пилота в пространстве"... "усталость экипажа и эмоциональная напряженность летчиков". Что за бред!!! Неужели в это кто-то поверит!!! А то что Ту-154 лохматых годов выпуска и уже морально и физически устарел, почему про это не говорят?!
Колян - велик, телега и подобные им тарантасы давно устарели, но это не говорит о том, что они не доставят ваш зад из точки А в точку Б.
Подсказка экспертам, которые упорно не хотят обнародовать истинные причины крушения самолёта. Провести следственный эксперимент. Эксперта выдвинувшего гипотезу "дезориентации пилота в пространстве" посадить в самолёт. Поднять в воздух и на высоте произвести взрыв в самолёте с разрушением фюзеляжа и посмотреть какие будут его действия.
А кто заставил взять на борт американскую гражданку "доктора Лизу" с грузом и зачем?
Ага, пилот почувствовал взрыв секретного груза МО в грузовом отсеке и резко дезориентировался