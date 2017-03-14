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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который разбился в небе над Черным морем, вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на близкий к военно-технической комиссии источник.

По его словам, 3D-моделивание показало, что самолет взлетел в штатном режиме. Затем экипаж также не совершил таких традиционных в подобных случаях ошибок, как выход машины на закритические углы атаки, потеря скорости, попадание в штопор. Газета пишет, что через минуту после отрыва от земли воздушное судно набрало высоту порядка 250 метров и скорость около 360-370 километров в час, а после этого на борту начала "стремительно развиваться нештатная ситуация".

Издание пишет, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков — начал не дальше набирать высоту, а фактически перевел самолет в режим посадки. По данным моделирования, в течение десяти секунд — до столкновения с водой — Ту-154 снижался в так называемом "контролируемом полете под управлением летчика".

Причиной этого газета, ссылаясь на экспертов, называет "дезориентацию пилота в пространстве". Также факторами, которые могли повлиять на авиакатастрофу, могли стать "усталость экипажа и эмоциональная напряженность летчиков".

Издание отмечает, что в конце декабря минувшего года член госкомиссии начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что изначально было свыше 15 версий крушения воздушного судна, но позже их количество уменьшилось вдвое.

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ФСБ называет основными версиями авиакатастрофы попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов теракта или диверсии на борту самолета нет.

Напомним, Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, упал в Черное море после дозаправки в аэропорту Адлер утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека, все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне моря в 1,7 километра от берега.