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Проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы, разработанный Минздравом, пережил ревизию — из документа исключены запрет на продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года, а также конкретные ставки акцизов на сигареты, передает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

По данным издания, в ближайшее время министерство здравоохранения разошлет новую редакцию документа в различные ведомства.

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Что касается нормы, связанной с защитой от курения людей, родившихся после 2015 года, то этот пункт сохранен в декларативной форме — "обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен".

Коррекции подвергся раздел концепции, связанный с увеличением налоговой нагрузки на табачные компании. Документ сохранил слова о необходимости поэтапного и непрерывного повышения ставок акцизов на табачные изделия, но график изменения и размер ставок акцизов не уточняется.

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