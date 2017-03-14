Фото: vdvbezheck.ru
Проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы, разработанный Минздравом, пережил ревизию — из документа исключены запрет на продажу сигарет людям, родившимся после 2015 года, а также конкретные ставки акцизов на сигареты, передает РИА Новости со ссылкой на "Известия".
По данным издания, в ближайшее время министерство здравоохранения разошлет новую редакцию документа в различные ведомства.
Читайте также: Нарушение прав граждан усмотрели в антитабачной концепции Минздрава
Что касается нормы, связанной с защитой от курения людей, родившихся после 2015 года, то этот пункт сохранен в декларативной форме — "обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен".
Коррекции подвергся раздел концепции, связанный с увеличением налоговой нагрузки на табачные компании. Документ сохранил слова о необходимости поэтапного и непрерывного повышения ставок акцизов на табачные изделия, но график изменения и размер ставок акцизов не уточняется.
Читайте также: Антитабачные "репрессии" могут затронуть почти все фирмы Барнаула – опрос
Комментарии
Какие же у нас глупые депутаты. Вот наркотики совсем всем запрещено продавать, а наркоманов полно.
Годума состоит их фриков, клоунов и клинический идиотов. Подобные решения адекватному человеку в голову не придут.
Что куренье это вред, подтвердит каждый! Человека сознательно наносившего себе вред, посредством вредной привычки, адекватным уже нельзя называть. Остается фактор зависимости больного, а это уже дорога в врачам: психотерапевту и пульмонологу. И умничать о причинах курения, тут не к месту. Если только зависимым собраться во Власихе, (кажется) на Луговой?
"Что куренье это вред" С этим никто и не спорит. Правда есть колбасу, дышать воздухом с выхлопными газами и т.д. тоже вред. Всем на Луговую?
Гость от 14.03.2017 13:08, судя по вашему контексту, лично вам именно туда!
родившихся после 2015 года, то этот пункт сохранен в декларативной форме — "обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен". То есть вообще им не купить сигареты ?