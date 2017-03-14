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Водитель в Ленобласти сбил ребенка в "воспитательных целях"

, ИА "Амител"
Перед этим мальчик "расстрелял" его машину из игрушечного автомата

Фото: gannett-cdn.com

Следователи проверяют обстоятельства инцидента с водителем, которые наехал на машине на ребенка в Ленинградской области за "стрельбу" из игрушечного автомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 9 марта текущего года в Приозерске. Дети играли с игрушечными автоматами рядом с проезжей частью. В какой-то момент один из мальчиков начал "стрелять" из игрушечного оружия по проезжавшим мимо машинам. 

Это рассердило водителя внедорожника, который развернулся и начал преследовать детей. Одному мальчику удалось сбежать, а второго он задел капотом, уточняет "Российская газета". После этого водитель силой заставил мальчика встать на колени.

Картину произошедшего удалось восстановить по записям камер видеонаблюдения, зафиксировавшим инцидент.

Агентство добавляет, что следователи затребовали у полицейских материалы о происшествии.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2017 12:47
- гость -

На ютубе есть прекрасное видео "Водитель джипа сбил ребёнка, стрелявшего по машине из игрушечного автомата"

0  0
14.03.2017 12:47
- гость -

0  0
14.03.2017 12:51
- гость -

Идиот конечно, но может и воспитал, мальчик не полезет в опасную авантюру, зная чем может закончится. Может когда-нибудь это спасет ему жизнь

0  0
14.03.2017 13:05
- гость -

Что-то полиция слишком быстро приехала. Чую этот уху евший дядя не простой тип. Вырос большой, а так дураком и остался. Не понимает, что автомобилем можно нанести куда более серьезные повреждения чем игрушечным автоматом.

0  0
14.03.2017 13:06
- гость -

Сказочный ....б. Поставить самого на колени перед пацаном.

0  0
14.03.2017 13:09
гость

надеюсь прав лишат, чтобы привел свою нервную систему в норму. Воспитатель фигов, а если бы не рассчитал и угробил ребенка.

0  0
14.03.2017 13:18
- гость -

не стреляй воробьёв, не стреляй голубей...

0  0
14.03.2017 13:44
Сергей

Хозяин жизни

0  0
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