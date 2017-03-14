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Следователи проверяют обстоятельства инцидента с водителем, которые наехал на машине на ребенка в Ленинградской области за "стрельбу" из игрушечного автомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 9 марта текущего года в Приозерске. Дети играли с игрушечными автоматами рядом с проезжей частью. В какой-то момент один из мальчиков начал "стрелять" из игрушечного оружия по проезжавшим мимо машинам.

Это рассердило водителя внедорожника, который развернулся и начал преследовать детей. Одному мальчику удалось сбежать, а второго он задел капотом, уточняет "Российская газета". После этого водитель силой заставил мальчика встать на колени.

Картину произошедшего удалось восстановить по записям камер видеонаблюдения, зафиксировавшим инцидент.

Агентство добавляет, что следователи затребовали у полицейских материалы о происшествии.