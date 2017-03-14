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Жительница Бийска, продававшая через интернет маринованные огурцы, стала жертвой мошенников, которые похитили у нее более 11 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, бийчанке позвонил неизвестный, заявив, что желает приобрести двадцать банок огурцов. Он договорился с женщиной о том, что деньги за товар покупатель перечислит на банковскую карту, а за банками чуть позже приедет курьер.

"Женщина отправила к банкомату свою несовершеннолетнюю внучку, вручив ей контактный телефон покупателя, а сама отправилась доставать банки с огурцами. Созвонившись с потенциальным клиентом, она набрала все продиктованные им цифровые комбинации, и вскоре обнаружила, что со счета списалось более одиннадцати тысяч рублей. На связь покупатель больше не вышел", — уточняют в полиции.

В настоящее время правоохранители установили, что оба телефона, с которого звонил злоумышленник, и на который были переведены деньги, зарегистрированы на жителей Москвы. По факту произошедшего проводится проверка.