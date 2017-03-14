Каких только праздников и памятных дат нет в мире. 14 марта, например, во многих странах отмечается Международный день рек. А что вы знаете о реках Алтайского края? Пройдите наш тест.
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Каких только праздников и памятных дат нет в мире. 14 марта, например, во многих странах отмечается Международный день рек. А что вы знаете о реках Алтайского края? Пройдите наш тест.
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Комментарии
Вы ответили верно на 5 из 7 вопросов! Вполне сносно, но вам бы стоило знать больше о главном ресурсе планеты!
Мне как-то пофиг, какие легенды придумывает народец, уже не живущий на берегах рек, или что там высказывает великий министр ничегонеделания
Что за ответ про Омск и омскую область? Вопрос задайте корректно или ответы предлагайте нормальные, а то из предложенных 2 верных,а выбрать можно только один.
Вы ответили верно на 6 из 7 вопросов! Вполне сносно, но вам бы стоило знать больше о главном ресурсе планеты!
а с Омском накосячено. Бийск тоже не на Оби.