Фото: formulalubvi.com
Актер Никита Джигурда собирается выступить на "Евровидении-2017", которое пройдет в мае в Киеве, передают "Рамблер Новости".
Уточняется, что эпатажный артист участвовал в отборе представителя от России, однако его кандидатуру не приняли. Тогда Джигурда, получивший на минувшей неделе паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики, решил пойти другим путем.
В понедельник, 13 марта, актер встретился с председателем Народного Совета ДНР Денисом Пушилиным, который одобрил участие Джигурды в "Евровидении" от Донецкой народной республики.
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Издание отмечает, что пока неизвестно, действительно ли актер собирается выступить в Киеве, или его заявление является провокацией.
Комментарии
А его в Киев с паспортом ДНР пустят?
ужасная мерзость...
Джигурда, это часом не наш Рубанок, такой же патриот ДНР
А вот и смейтесь. Этот д э б и л еще и 1-ое место займет!
Почему родственники не обратятся за его принудительной госпитализацией?
14.03.2017 13:25 -гость-
Если Джигурда в педерастию скатывается постоянно, как Рубанок, то запросто может быть одним лицом.
14.03.2017 13:30 - гость - Вся родня от него уже давно открестилась. Одна Тоня Саврасова всё убивается по нему.