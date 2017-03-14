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Миллиардер Алексей Мордашов, являющийся основным владельцем и главой совета директоров "Северстали", может стать инвестором туркластера Белокуриха-2 в Алтайском крае, сообщает Vademecum со ссылкой на свои источники.

По данным издания, размер инвестиций в проект со стороны Мордашова может составить около 6 миллиардов рублей. Впрочем, отмечается, что такие инвестиции могут состоятся при предоставлении ему преференций со стороны государства.

Также указывается, что в последнее время экономисты и менеджеры "Северстали" занимались изучением конъюнктуры рекреационной зоны. Что касается объектов, которые якобы может построить в Белокурихе-2 Мордашов, называются санаторий, горнолыжный комплекс и аквапарк.

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Примечательно, что по данным Vademecum, представители "Северстали" ведут переговоры с федеральными и региональными властями об удешевлении авиасообщения. Этот вопрос кажется очень важным для развития курортного комплекса в Алтайском крае.

Отметим, что в 2016 году Bloomberg оценил состояние Алексея Мордашева в 15,7 миллиардов долларов.