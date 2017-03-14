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Миллиардер Алексей Мордашов, являющийся основным владельцем и главой совета директоров "Северстали", может стать инвестором туркластера Белокуриха-2 в Алтайском крае, сообщает Vademecum со ссылкой на свои источники.
По данным издания, размер инвестиций в проект со стороны Мордашова может составить около 6 миллиардов рублей. Впрочем, отмечается, что такие инвестиции могут состоятся при предоставлении ему преференций со стороны государства.
Также указывается, что в последнее время экономисты и менеджеры "Северстали" занимались изучением конъюнктуры рекреационной зоны. Что касается объектов, которые якобы может построить в Белокурихе-2 Мордашов, называются санаторий, горнолыжный комплекс и аквапарк.
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Примечательно, что по данным Vademecum, представители "Северстали" ведут переговоры с федеральными и региональными властями об удешевлении авиасообщения. Этот вопрос кажется очень важным для развития курортного комплекса в Алтайском крае.
Отметим, что в 2016 году Bloomberg оценил состояние Алексея Мордашева в 15,7 миллиардов долларов.
Комментарии
ХХаааа-ХХХхххх!!!!
Учитесь! Инвестор, меценат, патриот, но только при предоставлении ему преференций со стороны государства.
ХХаааа-ХХХхххх!!!!
Амик, ты Богданыч?????
Амик, ты Богданыч?????
Любой предприниматель увеличил бы свой бизнес или открыл бы ещё новый, в случае предоставления преференций со стороны государства. Но преференции традиционно получит лишь те, кто давно уже привык их получать. От того и миллиарды...
Впрочем, отмечается, что такие инвестиции могут состоятся при предоставлении ему преференций со стороны государства.
ага, любые капризы за ваши деньги то есть издержки и расходы государству через преференции и послабления бизнесу, прибыль миллиардеру
Сщас, поехал. Козлина-то еще та!
Ни один человек с мозгом не будет участвовать а карлинских делишках. Алексей конечно может вложиться в Белокуриху, но государства должно простить ему налогов на большую сумму.
Да нафиг нам этот туркластер? Пусть лучше недимону ещё один дворец подарит (ну за преференции канешна), видно же - человечку всегда чего-то не хватает... комплексы наверное.
А не тот ли Мордашов который не так давно призывал не строить новых сталеплавильных предприятий, чтобы не было конкуренции? Знатный меценат