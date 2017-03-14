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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп наделил ЦРУ США правом использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ликвидации боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Wall Street Journal и ее осведомленные источники.

По данным издания, такая политика не соответствует курсу администрации экс-президента Америки Барака Обамы, которая наоборот ограничила военнизированную роль ЦРУ. Ранее разведывательное управление при помощи БПЛА и иных инструментов разведки выявляло местоположение террористов, а затем удар по целям наносили военные. Теперь ЦРУ может проводить операции по ликвидации боевиков самостоятельно. WSJ отмечает, что при этом управлению не нужно отчитываться о количестве уничтоженных боевиков в отличие от Пентагона, который должен сообщать о большинстве совершенных авиаударов и их результатах.

Газета пишет, что ЦРУ в конце февраля уже воспользовалось новыми полномочиями для того, чтобы ликвидировать одного из лидеров "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии по имени Абу аль-Хейра аль-Масри. Несмотря на то, что об уничтожении террориста позже стало известно, данные о том, что операцию по его уничтожению провели с участием ЦРУ, не разглашались.

Сейчас разведывательное управление, Пентагон и Белый дом обсуждают долгосрочную стратегию контртеррористических операций и распределяют сферы влияния, передает издание.

Представители Пентагона и ЦРУ не стали давать комментарии газете по данному вопросу.