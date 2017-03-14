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Новости

СМИ: Трамп наделил ЦРУ правом уничтожать боевиков с помощью беспилотников

, ИА "Амител"
По данным СМИ, разведуправление уже воспользовалось новыми полномочиями для уничтожения одного из лидеров "Аль-Каиды"

Фото: informator.news

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп наделил ЦРУ США правом использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ликвидации боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Wall Street Journal и ее осведомленные источники.

По данным издания, такая политика не соответствует курсу администрации экс-президента Америки Барака Обамы, которая наоборот ограничила военнизированную роль ЦРУ. Ранее разведывательное управление при помощи  БПЛА и иных инструментов разведки выявляло местоположение террористов, а затем удар по целям наносили военные. Теперь ЦРУ может проводить операции по ликвидации боевиков самостоятельно. WSJ отмечает, что при этом управлению не нужно отчитываться о количестве уничтоженных боевиков в отличие от Пентагона, который должен сообщать о большинстве совершенных авиаударов и их результатах.

Газета пишет, что ЦРУ в конце февраля уже воспользовалось новыми полномочиями для того, чтобы ликвидировать одного из лидеров "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии по имени Абу аль-Хейра аль-Масри. Несмотря на то, что об уничтожении террориста позже стало известно, данные о том, что операцию по его уничтожению провели с участием ЦРУ, не разглашались.

Сейчас разведывательное управление, Пентагон и Белый дом обсуждают долгосрочную стратегию контртеррористических операций и распределяют сферы влияния, передает издание.

Представители Пентагона и ЦРУ не стали давать комментарии газете по данному вопросу.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2017 13:42
- гость -

Мож республикам хренактнуть по позициям ВСУ,готовимшими терракты в Республиках? Точка -у,хорошая точка!

0  0
14.03.2017 13:47
Алекс

Дык, Трамп уже чмо или еще нет?!

0  0
14.03.2017 13:53
-гость-

Алекс 13:47

и Боси нет, разъяснить нам этот деликатный вопрос...

0  0
14.03.2017 13:55
- гость -

Новость не в том, что будут применяться беспилотники для уничтожения террористов. Это же вполне стандартная практика и ни для кого не является секретом.

Новость заключается в том, что отдавать приказ на запуск ракеты будет ЦРУ, а не Пентагон, как было при Обаме.

0  0
14.03.2017 13:59
- гость -

Ну когда же тармп сниимет санкции??

0  0
14.03.2017 14:01
- гость -

13:59 И чем лично тебе мешают американские санкции?

0  0
14.03.2017 14:04
- гость -

- гость - 14 марта 2017 г. 14:01 Мне не мешают. Санкции на пользу. Мне очень нравится визг поцреотов.

0  0
14.03.2017 14:07
- гость -

А мне очень нравяться вопли овальнышей,про то зло которые они нанесли кроваваму путенскуму рижиму!

0  0
14.03.2017 14:07
гость

ту 13:59 судя по тому как плавно слинял наш главный Трампаскакун, никогда.

0  0
14.03.2017 14:09
- гость -

Санкции распространяются на 150 человек и 37 компаний, а наш ассимметричный ответ - на всё население России.

0  0
14.03.2017 14:10
- гость -

Чем больше санкций, тем крепче Россия! Медведеву с Путеным особо и делать ничего не надо для вставания России с колен. Проси побольше санкций.

0  0
14.03.2017 14:20
- гость -

14.03.2017 13:42 - гость -

про свои всу и республики на своих хохлосайтах пиши, тут Россия и это никому не интересно

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