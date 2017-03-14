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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп наделил ЦРУ США правом использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ликвидации боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Wall Street Journal и ее осведомленные источники.
По данным издания, такая политика не соответствует курсу администрации экс-президента Америки Барака Обамы, которая наоборот ограничила военнизированную роль ЦРУ. Ранее разведывательное управление при помощи БПЛА и иных инструментов разведки выявляло местоположение террористов, а затем удар по целям наносили военные. Теперь ЦРУ может проводить операции по ликвидации боевиков самостоятельно. WSJ отмечает, что при этом управлению не нужно отчитываться о количестве уничтоженных боевиков в отличие от Пентагона, который должен сообщать о большинстве совершенных авиаударов и их результатах.
Газета пишет, что ЦРУ в конце февраля уже воспользовалось новыми полномочиями для того, чтобы ликвидировать одного из лидеров "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии по имени Абу аль-Хейра аль-Масри. Несмотря на то, что об уничтожении террориста позже стало известно, данные о том, что операцию по его уничтожению провели с участием ЦРУ, не разглашались.
Сейчас разведывательное управление, Пентагон и Белый дом обсуждают долгосрочную стратегию контртеррористических операций и распределяют сферы влияния, передает издание.
Представители Пентагона и ЦРУ не стали давать комментарии газете по данному вопросу.
Комментарии
Мож республикам хренактнуть по позициям ВСУ,готовимшими терракты в Республиках? Точка -у,хорошая точка!
Дык, Трамп уже чмо или еще нет?!
Алекс 13:47
и Боси нет, разъяснить нам этот деликатный вопрос...
Новость не в том, что будут применяться беспилотники для уничтожения террористов. Это же вполне стандартная практика и ни для кого не является секретом.
Новость заключается в том, что отдавать приказ на запуск ракеты будет ЦРУ, а не Пентагон, как было при Обаме.
Ну когда же тармп сниимет санкции??
13:59 И чем лично тебе мешают американские санкции?
- гость - 14 марта 2017 г. 14:01 Мне не мешают. Санкции на пользу. Мне очень нравится визг поцреотов.
А мне очень нравяться вопли овальнышей,про то зло которые они нанесли кроваваму путенскуму рижиму!
ту 13:59 судя по тому как плавно слинял наш главный Трампаскакун, никогда.
Санкции распространяются на 150 человек и 37 компаний, а наш ассимметричный ответ - на всё население России.
Чем больше санкций, тем крепче Россия! Медведеву с Путеным особо и делать ничего не надо для вставания России с колен. Проси побольше санкций.
14.03.2017 13:42 - гость -
про свои всу и республики на своих хохлосайтах пиши, тут Россия и это никому не интересно