Журналист, редактор рубрики "Политика" информационного агентства "Амител" Александра Черданцева стала одним из лауреатов третьего конкурса СМИ Общероссийского народного фронта.

Итоги Всероссийского конкурса журналистских работ подвел в понедельник, 13 марта, Общественный совет Фонда ОНФ "Правда и справедливость".

Внушительный список лауреатов состоит из 442 журналистов и блогеров из разных регионов страны. Всего на конкурс было подано четыре тысячи конкурсных работ от журналистов 969 региональных СМИ: 457 печатных изданий, 237 интернет-СМИ, 160 телеканалов, 94 информационных агентств, 21 радиостанция.

Больше всего работ участники прислали по темам жилищно-коммунального хозяйства, коррупции и расточительства в области государственных и муниципальных закупок, неэффективного расходования бюджетных средств, доступности и качества медицинской помощи.

В числе лауреатов пять представителей Алтайского края: журналист ИА "Амител" Александра Черданцева, корреспондент ГТРК "Алтай" Михаил Беднаржевский, журналист ИД "Алтапресс" Иван Кузьмин, редактор информагентства "Всети.net" Ксения Литвинова и блогер Антон Понкрашёв.

Награждение пройдет на ежегодном Медиафоруме ОНФ, куда они все будут приглашены.

Журналист "Амитела" Александра Черданцева принимала участие в Медиафоруме и в прошлом году.

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