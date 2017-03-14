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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали барнаульца, который пытался сбыть наркотики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Во время проведения обысков в гараже у задержанного мужчины изъяли свыше 760 граммов синтетического наркотика, что является крупным размером. По данным следствия, барнаулец распространял "синтетику" с помощью так называемых "закладок".

В отношении 48-летнего барнаульца, который ранее был судим за аналогичные преступления, возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, совершенные в особо крупном размере".