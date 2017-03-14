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Загадочный гений: семь интересных фактов об Эйнштейне ко дню его рождения

, ИА "Амител"
Его считали неполноценным, а он оказался самым величайшим гением своей эпохи: интересные факты об Эйнштейне

Величайший гений и загадочный ученый Альберт Эйнштейн родился 14 марта 1879 года. Его научные открытия позволили добиться огромных успехов в математике и физике. Эйнштейн — автор около 300 работ по физике и более 150 книг в области других наук. Ученые до сих пор изучают его мозг. Но и жизнь Эйнштейна вызвала немало пересудов. Рассказываем семь интересных фактов из жизни всемирно известного учёного.

Эйнштейна считали неполноценным

Маленького Эйнштейна гением никто не считал. Более того — в его полноценности сомневалась собственная мать. Мальчик родился со слишком большой головой, был замкнутым и медлительным ребенком. Даже говорить, как утверждают некоторые источники, Эйнштейн начал в семь лет.

В гимназии, где он учился, над будущим ученым смеялись ровесники и учителя. Кстати, аттестат об образовании он в гимназии так и не получил. Впрочем это не помешало ему со второй попытки поступить в Высшее техническое училище (Политехникум) в Цюрихе. Но и здесь он проявил себя не слишком прилежным студентом — часто прогуливал лекции, предпочитая просиживать в кафе, листая научные журналы.

Любил играть на скрипке

В минуты глубокой задумчивости, или когда не мог решить сложную задачу, Эйнштейн любил играть на скрипке. Также он играл на скрипке, когда ему требовался отдых. Как уверял сам ученый, одновременно отдохнуть и стимулировать мозговую деятельность ему помогали мелодии Моцарта.

Любил курить трубку

Курительную трубку гений уважал, уверял считал, что она "способствует спокойно и объективно судить о делах человеческих". И за приверженность к этому виду деятельности Эйнштейн стал пожизненным членом клуба Монреальских курильщиков трубок.

Не признавал научную фантастику

Эйнштейн крайне отрицательно относился к научной фантастике, и вообще не любил прогнозировать о будущих научных свершениях человечества. Широко известна его фраза: "Я никогда не думаю о будущем, оно и так скоро придёт". Эйнштейн считал, что любые фантастические рассказы искажают чистую науку.

Был два раза женат

Ученый был женат дважды. В первый раз — на Милеве Марич, с которой вместе учился в Политехникуме. Второй — на своей двоюродной сестре.

С Милевой у Эйнштейна было двое детей. Старший — Ганс Альберт. И младший — Эдуард, который с детства страдал слабоумием. Первый брак распался в 1919 году. При этом Эйнштейн до конца своих дней испытывал чувство вины. И отдал ей всю Нобелевскую премию — 32 тысячи долларов, которую получил в 1922 году.

Второй брак Эйнштейн заключил сразу же после развода с первой женой. Его супругой стала двоюродная по материнской линии и троюродная по отцовской линии сестра Эльза Эйнштейн-Ловенталь. Они были дружны с детства, но братские чувства переросли в нечто большее в 1917 году, когда Эйнштейн тяжело заболел, а Эльза начала за ним ухаживать. Она была на три года старше, разведена, имела двух дочерей. Кстати, после свадьбы ученый удочерил девочек и был с ними в очень хороших отношениях.

Эйнштейн сжег свое последнее открытие

Считается, что незадолго до смерти ученый совершил некое открытие, которое его так поразило, что он сжег все свои последние работы. Что это было такое — никто не знает. Известно только, что в последние годы жизни Эйнштейн работал над созданием Единой теории поля. Пытался найти уравнение, с помощью которого можно было бы описать взаимодействие трёх фундаментальных сил: электромагнитных, гравитационных и ядерных. Что из этого получилось — не знает никто.

Мозг Эйнштейна украли после его смерти

Эйнштейн разрешил ученым исследовать его мозг после смерти. Поэтому после того, как ученый умер (в 1955 году), его мозг был извлечен и украден. Преступление совершил патологоанатом Томас Харви. В течении 40 лет он посылал кусочки мозга ученого для исследования ведущим неврологам. После смерти Томаса Харви остатки мозга гения были возвращены в Принстон. Кстати, ученые выяснили, что мозг Эйнштейна отличается от мозга обычного человека. В частности, оказалось, что области мозга, ответственные за речь и язык были меньше, чем у среднестатистического человека, а вот области, ответственные за обработку численной и пространственной информации, увеличены.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2017 15:42
- гость -

0  0
14.03.2017 15:58
- гость -

Человек который был неполноценным не мог сделать открытий в физике, это понятно любому здравомыслящему человеку. У него не было даже приличного образования.

0  0
14.03.2017 16:02
- гость -

14.03.2017 15:58 - гость -

Человек изобретший колесо, на 99% был вообще неграмотным.

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