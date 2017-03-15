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Группа 25/17 выступит в барнаульском клубе "Фараон" с новой программой

, ИА "Амител"
25/17 представят барнаульцам новую концертную программу

Для любителей рока и рэпа в Барнаул приедет группа 25/17. Ребята выступят 20 апреля в клубе "Фараоне" и представят своим поклонникам новую концертную программу Живойнеживой.

Как рассказывают организаторы, это будет большой концерт, состоящий из двух частей. Первая – рэп-концерт с ди-джеем Navvy (Мc 1.8), вторая часть – рок-концерт с "живой" музыкой и составом музыкантов. В обе части концерта войдут как старые добрые, так и новые хиты группы.

Все подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия, в сообществе ТРИГРУПП или Ваш Билет 22, а также по телефонам: +7 (3852) 533-023 и +7 (3852) 390-040.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.03.2017 08:33
- гость -

соображалки на нормальные названия уже не хватает?

0  0
15.03.2017 08:49
гостю

Соображалки узнать про происхождение названия не хватает?

0  0
15.03.2017 08:50
- гость -

выступит с новой программой? ---------- эээээ, аааааааа, как бы со старыми программами ознакомиться для начала?

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