Для любителей рока и рэпа в Барнаул приедет группа 25/17. Ребята выступят 20 апреля в клубе "Фараоне" и представят своим поклонникам новую концертную программу Живойнеживой.
Как рассказывают организаторы, это будет большой концерт, состоящий из двух частей. Первая – рэп-концерт с ди-джеем Navvy (Мc 1.8), вторая часть – рок-концерт с "живой" музыкой и составом музыкантов. В обе части концерта войдут как старые добрые, так и новые хиты группы.
Все подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия, в сообществе ТРИГРУПП или Ваш Билет 22, а также по телефонам: +7 (3852) 533-023 и +7 (3852) 390-040.
Комментарии
соображалки на нормальные названия уже не хватает?
Соображалки узнать про происхождение названия не хватает?
выступит с новой программой? ---------- эээээ, аааааааа, как бы со старыми программами ознакомиться для начала?