Для любителей рока и рэпа в Барнаул приедет группа 25/17. Ребята выступят 20 апреля в клубе "Фараоне" и представят своим поклонникам новую концертную программу Живойнеживой.

Как рассказывают организаторы, это будет большой концерт, состоящий из двух частей. Первая – рэп-концерт с ди-джеем Navvy (Мc 1.8), вторая часть – рок-концерт с "живой" музыкой и составом музыкантов. В обе части концерта войдут как старые добрые, так и новые хиты группы.

Все подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия, в сообществе ТРИГРУПП или Ваш Билет 22, а также по телефонам: +7 (3852) 533-023 и +7 (3852) 390-040.