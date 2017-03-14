Фото: dp.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская одной из первых в федеральном парламенте отчиталась о доходах за 2016 год.
Как сообщает Life.ru, в прошлом году она заработала 2,6 млн рублей. В сравнении с тем, когда она работала прокурором Крыма, ее доходы увеличились на 300 тысяч рублей.
За прошлый год Поклонская успела побыть и главой крымской прокуратуры, и депутатом Госдумы. Никакая недвижимость за ней не закреплена. В декларации упоминается лишь жилье во временном пользовании.
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Отметим, что вместе с дочерью она живет в московской служебной квартире, предоставленной ей на срок полномочий депутата. Автомобилей в собственности Поклонской также не имеется.
Декларационная кампания в Госдуме стартовала с 1 февраля. В аппарате нижней палаты федерального парламента уточнили, что пока что о доходах отчитались 13 народных избранников.
Комментарии
отстаньте уже от нее
Ни квартиры, ни машины, даже ржавого прицепа Скиф нет :\
Нужно проверять не доходы депутатов, а соответствие расходов доходам. А у многих депутатов с этим напряженно.
14.03.2017 14:52 - гость - отстаньте уже от нее
так ей неймется
на со са ла
Богатенькая евреечка.
негусто...
Как любит народ своих слуг,сам еле концы кое как сводит,а слугам мильёны на те вам рабы галерные.
Где обещанные доходы депутатов в полмиллиона ежемесячно? Около 200000 всего. Либерасты, жду разоблачения злобного навета, где ИСТЧО 3,5 ляма дохода?
"Около 200000 всего." И не говорите. У нас в Барнауле через одного такую зарплату получают.
14.03.2017 15:39 - гость -
дума начала работу с октября прошлого года путриот
14.03.2017 15:39 - гость -
Вас балбесов в школах учат учат... Когда она депутатом то стала?
Песков за котлы то отчитался??
Вове-нам истенным либералам,глубоко , кто и кем будет,лишь бы бабки на счёт капали!