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Депутат Госдумы Наталья Поклонская одной из первых в федеральном парламенте отчиталась о доходах за 2016 год.

Как сообщает Life.ru, в прошлом году она заработала 2,6 млн рублей. В сравнении с тем, когда она работала прокурором Крыма, ее доходы увеличились на 300 тысяч рублей.

За прошлый год Поклонская успела побыть и главой крымской прокуратуры, и депутатом Госдумы. Никакая недвижимость за ней не закреплена. В декларации упоминается лишь жилье во временном пользовании.

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Отметим, что вместе с дочерью она живет в московской служебной квартире, предоставленной ей на срок полномочий депутата. Автомобилей в собственности Поклонской также не имеется.

Декларационная кампания в Госдуме стартовала с 1 февраля. В аппарате нижней палаты федерального парламента уточнили, что пока что о доходах отчитались 13 народных избранников.



