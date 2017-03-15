Компания Tele2 подвела итоги технического развития за прошедший год. В рамках соглашения о взаимодействии в сфере развития услуг связи, заключенного Tele2 и управлением информационных технологий и связи Алтайского края, за 2016 год оператор инвестировал в развитие телекоммуникационных услуг 370 млн рублей.

Эти средства позволили запустить более 40 новых базовых станций в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Новоалтайске и других городах. Специалисты компании также установили оборудование стандарта 3G на существующих базовых станциях и активировали новую технологию , которая позволяет абонентам загружать данные вдвое быстрее. Благодаря проведенным работам была почти вдовое увеличена емкость сети и значительно расширена зона покрытия мобильного интернета.

"В прошлом году мы активно развивали сеть в регионе, расширяя покрытие и наращивая емкость. Мы увеличили общее количество базовых станций 2G на 20%, а базовых станций 3G – на 27%. В 2017 году мы продолжим работать над развитием качественных характеристик сети, повышая ее надежность. Также мы планируем запуск ряда новых технологических решений, которые сделают мобильное общение наших клиентов комфортнее",- рассказал технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае, Евгений Брызгалов

В марте 2016 года Tele2 активировала в Алтайском крае технологию передачи голоса высокой четкости – HD-Voice. Она повышает реалистичность передачи голоса при звонках в сети 3G и создает у пользователей ощущение живого общения. Этот эффект достигается за счет использования более широкого диапазона звуковых частот.

В ноябре компания сделала сеть на Алтае самоорганизующейся, внедрив новую технологию (SON). Она повышает эффективность взаимодействия сетей 2G и 3G для исключения обрывов при совершении звонков и передаче данных. Также интеллектуальный модуль SON позволяет сети гибко подстраиваться к изменениям объемов потребляемого интернет-трафика, перераспределяя нагрузку между базовыми станциями и даже между секторами одной базовой станции.