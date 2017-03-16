В краевой столице пройдет юбилейный концерт легендарной группы "Слот". По словам организаторов, это будет незабываемое зрелище, которое поклонникам группы пропускать нельзя.

"В этот вечер гремучий коктейль с маркировкой "15" вырвется наружу киловаттами фирменного звука и света, огненными хитами, приправленными слэмом и стэйдждайвингом, и пронзительными балладами, рвущими душу в клочья", — рассказывают в агентстве ТРИГРУПП.

Пройдет концерт в клубе "Фараон" 12 апреля, начало мероприятия в 20:00.

Все подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия, в сообществе ТРИГРУПП или Ваш Билет 22, а также по телефонам: +7 (3852) 533-023 и +7 (3852) 390-040.