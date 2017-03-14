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Решение о продлении ареста в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова приняли в Железнодорожном районном суде Барнаула.

Как сообщал ране портал Amic.ru избранная ранее в отношении экс-чиновника мера пресечения истекала 16 марта. Сторона гособвинения настаивала на оставлении Денисова в следственном изоляторе.

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Адвокаты обвиняемого просили суд смягчить меру в отношении своего доверителя, однако в итоге суд оставил бывшего вице-губернатора под стражей до 15 июня. До этого же времени сохранена мера пресечения в отношении супруги экс-чиновника Татьяны Денисовой. Она, напомним, находится под домашним арестом.

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Следующее заседание по делу Денисова пройдет 16 марта, уточнили в пресс-службе инстанции.

Наш портал неоднократно сообщал, что Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством. По версии следствия, экс-чиновник незаконно получил около 2,5 миллионов рублей. Татьяне Денисовой инкриминируют посредничество при получении преступных денег.