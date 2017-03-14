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Америка предприняла еще одну попытку голословно обвинить российское руководство в попытке вмешательства в ход предвыборной кампании в Штатах в 2016 году. Такие утверждения содержатся в документальной ленте под названием "Самый могущественный человек в мире", которую показали в понедельник, 13 марта, на американском телеканале CNN, пишет ТАСС.

В фильме, который длится час, рассказано о разных этапах жизни и работы российского лидера Владимира Путина. Автор картины Фарид Закария, ссылаясь на мнение спецслужб США, утверждает, что президент РФ распорядился осуществить попытки вмешательства в ход президентских выборов в США. В фильме также приведены домыслы без доказательств о том, что у Москвы может находится компромат на действующего главу США Дональда Трампа.

Подчеркивается, что данные заявления сделали бывший министр обороны и директор ЦРУ Роберт Гейтс, американские журналисты Юлия Йоффе из журнала Atlantic и Дэвид Рэмник из New Yorker, а также Эдвард Лукас из журнала Economist. В целом они придерживаются негативного мнения о России и ее руководства.

При этом в фильм включены выдержки из интервью, которое дал телеканалу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его высказывания даны не полностью и могут быть неправильно интерпретированы.

CNN анонсировал фильм Закария так: "Какова истинная природа взаимоотношений между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и каковы последствия их отношений для Америки и всего мира?" Автор ленты также не скрывает крайне критического отношения к Трампу как во время предвыборной кампании в Штатах в 2016-м, так и после его инаугурации. Агентство отмечает, что в минувшем августе журналист телекомпании назвал Трампа "брехуном", комментируя его способность находить разные доводы в поддержку своей позиции.

ТАСС добавляет, что телеканал CNN в ходе предвыборной гонки больше симпатизировал бывшему госсекретарю, представителю Демократической партии Хиллари Клинтон, уступившая Трампу в ходе выборов. Партия демократов постоянно пытается скомпрометировать республиканца, разыгрывая "антироссийскую карту". Сам же действующий глава США назвал несколько американских СМИ, в том числе CNN, врагом американского народа.

Напомним, что ранее Песков предположил, что лента о Путине будет иметь критический уклон. Пресс-секретарь президента отметил, что "было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то СМИ может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас, к сожалению, превалирует в Америке в отношении нашей страны". Также он добавил, что фильм, скорее всего, сделан "в русле дальнейшей демонизации нашей страны и нашего президента".