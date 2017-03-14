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Проект капитального ремонта одобрила застройщику барнаульского ТРЦ "Галактика" госэкспертиза, проинформировали в государственной инспекции Алтайского края 14 марта.

"Застройщиком ООО "БАМЗ" осуществившим строительство торгово-выставочного комплекса по пр-кту Строителей, 117 получено положительное экспертное заключение, выполненное КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края" по проектной документации (конструктивные решения) "Капитальный ремонт (восстановление, улучшение) отдельных элементов конструкций кровли в осях 1-12/А-Т торгово-выставочного комплекса с газовой котельной и трансформаторной подстанцией по адресу: г.Барнаул, пр-кт Строителей, 117", — уточняется в сообщении Госинспекции.

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Проектом, в частности, предусмотрено усиление некоторых элементов конструкций.

Напомним, что 26 декабря прошлого года в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором "Галактики", произошло обрушение кровли. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В итоге магазин был закрыт, проработав немногим больше месяца с момента начала своей работы.

В связи с обрушением была организована доследственная проверка, но в итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.

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В государственной инспекции Алтайского края также сообщали о выдаче предписания о приостановке строительства второй очереди "Галактики", а застройщика и генподрядчика строительства оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.