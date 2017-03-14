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Россия не направляла военных специалистов и беспилотные летательные аппараты на авиабазу в Египте, сообщил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, назвав сообщения СМИ на данную тему "фейком". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники сообщило, что РФ якобы разместила 22 военных специалиста и неопределенное число БПЛА на египетской авиабазе близ ливийской границы. При этом подтверждения данной информации приведено не было. Египетские военные официально эти данные опровергают.

По словам сенатора, "Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает". Он призвал не обращать внимания на данную фейковую новость.

Джабаров называл такие "вбросы" элементами информационной войны, которую в данный момент "ведут все против всех".

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал подобные сообщения продолжением антироссийской риторики и попыткой дискредитировать РФ в области применения вооруженных сил за рубежом, добавляет агентство.