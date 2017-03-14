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Совфед назвал "фейковыми" сообщения об отправке военных РФ в Египет

, ИА "Амител"
Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озерцов расценил "вброс" как продолжение антироссийской риторики

Фото: blogger.com

Россия не направляла военных специалистов и беспилотные летательные аппараты на авиабазу в Египте, сообщил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, назвав сообщения СМИ на данную тему "фейком". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники сообщило, что РФ якобы разместила 22 военных специалиста и неопределенное число БПЛА на египетской авиабазе близ ливийской границы. При этом подтверждения данной информации приведено не было. Египетские военные официально эти данные опровергают.

По словам сенатора, "Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает". Он призвал не обращать внимания на данную фейковую новость.

Джабаров называл такие "вбросы" элементами информационной войны, которую в данный момент "ведут все против всех".

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров назвал подобные сообщения продолжением антироссийской риторики и попыткой дискредитировать РФ в области применения вооруженных сил за рубежом, добавляет агентство.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2017 15:45
- гость -

И в Египте "ихтамнеты"?

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14.03.2017 15:48
- гость -

И почему я не верю сенатору? Может потому, что слишком много лжи мы увидели и услышали от компетентных лиц в последние 3 года?

0  0
14.03.2017 15:49
- гость -

Если и отправили, то кому какое дело? Это касается только правительств России и Египта, а уж ни как не граждан этих стран!

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