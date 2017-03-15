Картины из крупы – это популярные поделки не только в детском саду, но и у взрослых. Для детей работа с крупой очень полезна, она развивает мелкую моторику и учит пространственному воображению. Взрослые же выбирают поделки из крупы за то, что они позволяют тренировать творческие способности и не требуют особых затрат.

Варианты для детских поделок

Для детей проще всего сделать крупную аппликацию. Пошаговый творческий процесс:

родителю нужно подготовить контур будущего рисунка – например, распечатать изображение, разделенное линиями на сегменты. Это может быть мультипликационный герой, домик, кораблик, цыпленок. Можно нарисовать контуры – главное, чтобы ребенок заинтересовался;

поверхность рисунка смазывают клеем. Делать это лучше по фрагментам – например, вначале туловище птички, затем крылья и так далее. Количество фрагментов зависит от размеров элемента на самом рисунке и возраста ребенка. Чем младше кроха, тем сложнее ей работать с "малыми формами";

намазанные клеем поверхности засыпают крупой. Ребенку помладше можно дать один-два вида круп, а тому, кто постарше – несколько, на выбор;

последним всегда выкладывают фон.

Только не забудьте, что любой мастер-класс предполагает правильно организованное рабочее место. Ребенку сложно будет сконцентрироваться надолго, но все-таки лучше разобрать стол и поставить отдельные тарелочки с разными видами круп. Пусть кроха посыпает крупами участки листа, промазанные клеем. Обычно такой процесс очень нравится детям любого возраста, да и взрослые присоединяются к нему с удовольствием.

После того, как все участки рисунка будут заполнены крупами, нужно оставить листик, немного просушить его, а потом струсить излишки круп на стол.

Если вы создаете аппликацию или картинку, то следует используйте такие сочетания круп:

геркулес, овсянка – для растений, листков;

греча – для цветов;

пшено – для солнца;

манка – для травы, земли, облаков.

Готовую картинку можно подкрасить жидкими красками.

Цветы и аппликации из круп

Поделки из крупы своими руками – это полезно и просто. Можно создать эффектные картины из крупы или панно, если предварительно выбрать подходящий эскиз.

Также можно создать поделки из круп и пластилина: например, сделать объемное пластилиновое панно или фигурку, а затем уже их украсить зернышками, выложив мозаику или какой-то абстрактный узор.

Интересно будут выглядеть и цветы из манки. Можно сделать, например, лавандовый букет. Для его изготовления следует взять зеленую пряжу для стеблей, желатин и небольшой стакан, который послужит вазой.

Подробные инструкции: 10 идей поделок из крупы