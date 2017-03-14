Переулок Ядринцева в Барнауле был отремонтирован летом 2016 года, но по прошествии зимы здесь появились огромные ямы.

Читатели портала Amic.ru пожаловались на то, в каком состоянии находится улица, уточняя, что в вечернее время ямы плохо видно и не всегда получается их объехать.

Чтобы узнать в каком состоянии на самом деле находится дорожное полотно на Ядринцева, мы отправили на место фотокорреспондента Вячеслава Мельникова.