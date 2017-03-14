Переулок Ядринцева в Барнауле был отремонтирован летом 2016 года, но по прошествии зимы здесь появились огромные ямы.
Читатели портала Amic.ru пожаловались на то, в каком состоянии находится улица, уточняя, что в вечернее время ямы плохо видно и не всегда получается их объехать.
Чтобы узнать в каком состоянии на самом деле находится дорожное полотно на Ядринцева, мы отправили на место фотокорреспондента Вячеслава Мельникова.
Комментарии
Это только на ул.Ядринцева, а в целом в городе идеальные дороги.
смирнова после аналогичного ремонта. Хоть на руках переноси машину.
Нэ перэживайтэ, атрэмантируэм эщё! Дэньги в буджэте на эта ужэ зальёжины!
нытики! нормальная дорога
асфальт съели те, кто помогал весне, и ел снег)))
Самое интересное, что в демократических США, асфальт точно также сходит со снегом. Неверующим советую на пару минут залезть в гугл.
Асфальт "растаял" вместе со снегом на переулке Ядринцева в Барнауле.
название переулка не надо было указывать, достаточно зазвания города
а нечего туда сюда юзгаться, сидели бы ровно и асфальт никуда бы не делся, одни проблемы дорожникам от вас
Ну есть такое. Сами же разобьют буксующими зимой многотонниками, а потом нытьё - аааа, как всё плохо, чиновники ничего не делают
Так есть же карта г. Барнаула, где указанны улицы которые необходимо ремонтировать заново! Более 50% улиц уже надо ремонтировать заново!
14.03.2017 17:07 Сергей
Не нравицо, едь в центральную Африку, там улиц нет
этта што тут за терпила разошелся?)) в Африку, разбили... ты просто нормальных дорог не видел, а они есть..) даже у нас в городе! десятилетиями служат, когда нормально делают
У тьебя от кухни до туалета? У менья тоже такая есть, 15 лет пол не менял
Эх не уберегли жители дорогу. Обама ночью раздолбал.